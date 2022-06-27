شوربة الشوفان المفيدة المشبعة بمكونات بسيطة للرجيم السريع

يعتبر شوربة الشوفان من الوجبات الخفيفة اللذيذة التي يتم تقديمها في أي وقت كوجبة مشبعة ومفيدة وطعمها لذيذ، حيث يحبها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، واليوم سوف نوظف الشوفان في عمل وجبة جديدة من نوعها ألا وهى شوربة الشوفان، فشوربة الشوفان من الأكلات الدايت ولها أنواع كثيرة منها شوربة الشوفان بالخضار و بالفراخ وبالطماطم والثوم وفيما يلي طريقة تجهيز شوربة الشوفان في البيت بحرفية، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

شوربة الشوفان بالفراخ

ومن أشهر أنواع شوربة الشوفان هي شوربة الشوفان بالفراخ وفيما يلي المكونات المطلوبة لعملها والخطوات بالتفصيل التي تضمن لحضراتكم نجاح تلك الوصفة من أول مرة.

مكونات شوربة الشوفان بالفراخ

ربع كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات أو شرائح. نصف كوب من الشوفان. كوب مشروم مقطع قطع صغيرة. بصلة مقطعة قطع صغيرة. مكعب مرقة دجاج. كوبان من اللبن خالي الدسم. القليل من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من معجون الصلصلة. ماء مغلى حسب الحاجة. توست محمر. القليل من ملح الطعام. القليل من الفلفل الأسود. القليل من السبع بهارات.

طريقة عمل شوربة الشوفان بالفراخ

نقوم بوضع حلة على النار ونضع ملعقتين من الزيت ويترك حتى يسخن ثم نضع قطع الفراخ ونقوم بالتقليب باستمرار حتى تتشوح الفراخ قليلاً. نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات السبعة ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس المكونات مع بعضها وحتى تقل نسبة المياة بالحلة. أضيفي البصل على الفراخ وقومي بتقليب البصل مع الفراخ حتى يذبل ثم يضاف مكعب مرقة الدجاج ونقوم بالتقليب مرة أخرى. يضاف المشروم الفريش المقطع شرائح ونقوم بالتقليب حتى يتشوح جيداً ثم نضيف الشوفان فوق الفراخ والمشروم وبالتقيب ونضيف الملح ونقلب مرة أخرى. الأن يضاف معجون الصلصة وقومي بالتقليب مرة أخرى، ثم اضيفى كوبان من اللبن وقومي بالتقليب ثم اتركية فى الحلة حتى ينضج الشوفان والفراخ فى اللبن. تترك حتى تغلى جيداً ويصبح لها قوام جيد، وتأكدي أنها تحتاج مياة مرة أخرى حتى تنضج المكونات معًا. أحضري بولة تقديم ونضع فيها شوربة الشوفان بالفراخ وضعي فوقها التوست المحمص وبالهناء والشفاء.

شوربة الشوفان المشبعة بالخضار

وكما قدمنا لحضراتكم طريقة عمل شوربة الشوفان المشبعة بالدجاج نقدم لحضراتكم أيضاً طريقة تحضير شوربة الشوفان بالخضار وفيما يلي المكونات والطريقة.

مكونات الشوفان بالخضار

كوبان من الشوفان. ثمرتان من الكوسا. ثمرة من الجزر. ثمرة من البطاطس. فصان من الثوم. بصلة مفرومة. فلفل أسود. القليل من ملح. القليل من كركم. مكعب من الزبدة. القليل من الزيت. لتر ماء ساخن.

طريقة عمل شوربة الشوفان بالخضار