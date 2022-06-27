نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح الوجه وإزالة الخلايا الميتة بطريقة سهلة في البيت في المقال التالي
تعد القهوة من مستحضرات التجميل المفيدة للبشرة وغير ضارة بها ويمكن استخدامها في العديد من مستحضرات التجميل، حيث يعتبر كريم القهوة من أفضل الكريمات التي تعطي نظارة للبشرة تعمل على إزالة جميع الخلايا الميتة وشد التجاعيد، كما تساعد أيضاً بشكل كبير على حل جميع مشكلات البشرة والوجه مثل البثور السوداء وحبوب حب الشباب التى تغير ملامح الوجه، وحيث تساعد أيضاً في تفتيح وتقشير الوجه من أي شوائب بشكل رائع وطبيعي، كما يعمل كريم القهوة على منح البشرة النعومة والترطيب، وكريم القهوة يجعل بشرتك ملمسة مثل بشرة خالية من الحبوب والرؤوس السوداء، كما أن كثير من الفتيات والسيدات يعانون من مشاكل البشرة وتبحث عن طرق طبيعية فسوف نعرض لكم طريقة عمل كريم القهوة في البيت ولذلك من خلال هذه المقال.
طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة
المكونات:
- ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة.
- أثنين ملعقة صغيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي فية ملعقة كبيرة من ماء الورد بعد ذلك ضيفي إلى ماء الورد ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة بعد ذلك قومي بتقليب الوصفة جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة كبيرة من الجلسرين ثم بعد ذلك ضيفي إلية ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع أثنين ملعقة صغيرة من جل الصبار واخلطي المكونات مع بعضهم البعض حتي يكون لدينا قوام متجانس.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإحضار علبة مناسبة وتكون محكمة للغلق ثم بعد ذلك قومي بوضع الخليط فيه وبعد ذلك نضع المزيج في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة.
- الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بوضع كريم القهوة على الوجه والاماكن الغامقة وأماكن البثور السوداء أو المكان التى ترغبي فية وقومي بعد ذلك بتدليك وجهك لمدة دقيقتين ثم اتركي الكريم على البشرة لمدة تتراوح ما بين الساعة إلى نصف ساعة.
- الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بغسيل الوجه جيداً بالماء الباردة أو غسول الوجه المناسب لبشرتك وبعد ذلك قومي بتكرار الوصفة علىالبشرة في الاسبوع مرة واحدة حتى تحصلي على بشرة جميلة وجذابة وذات لمعان فاق.
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