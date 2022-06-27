طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح الوجه وإزالة الخلايا الميتة بطريقة سهلة في البيت

‏تعد القهوة من مستحضرات التجميل المفيدة للبشرة وغير ضارة بها ويمكن استخدامها في العديد من مستحضرات التجميل، حيث يعتبر كريم القهوة من أفضل الكريمات التي تعطي نظارة للبشرة تعمل على إزالة جميع الخلايا الميتة وشد التجاعيد، كما تساعد أيضاً بشكل كبير على حل جميع مشكلات البشرة والوجه مثل البثور السوداء وحبوب حب الشباب التى تغير ملامح الوجه، وحيث تساعد أيضاً في تفتيح وتقشير الوجه من أي شوائب بشكل رائع وطبيعي، كما يعمل كريم القهوة على منح البشرة النعومة والترطيب، وكريم القهوة يجعل بشرتك ملمسة مثل بشرة خالية من الحبوب والرؤوس السوداء، كما أن كثير من الفتيات والسيدات يعانون من مشاكل البشرة وتبحث عن طرق طبيعية فسوف نعرض لكم طريقة عمل كريم القهوة في البيت ولذلك من خلال هذه المقال.

طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة .

أثنين ملعقة صغيرة من جل الصبار .

ملعقة كبيرة من الجلسرين .

ملعقة كبيرة من ماء الورد .

ملعقة صغيرة من زيت اللوز .

طريقة التحضير :