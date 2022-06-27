طريقة عمل الكيش بالدجاج والمشروم الفرنسي بصدر واحد من الدجاج المخلي

يعد الكيش بالدجاج والمشروم من الوصفات التي يمكن اعدادها بسهولة في المنزل، وعجينة هذه الوصفة تشبه عجينة التارت لكنها مالحة، ويعتبر الكيش الفرنسي مناسب للوجبات الثلاثة الإفطار والغداء والعشاء، ومن مميزاته ان الحشو متعدد الأنواع مثل الاجبان او السبانخ او الدجاج او المشروم او قطع الديك الرومي الصغيرة، وهذه الوصفة من الأنواع المتميزة بالطعم اللذيذ المذاق الشهي، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة الواضحة على طريقة عمل الكيش بالدجاج والمشروم على الطريقة الفرنسية والتعرف على مكوناته بالتفصيل.

مكونات عمل الكيش بالدجاج والمشروم

سوف نتعرف بكل بساطة على مكونات عمل الكيش بالدجاج والمشروم وهي كما يلي:-

عجينة الكيش

كوب من الدقيق.

ثلث كوب من الزبدة الباردة من الثلاجة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح .

ربع فنجان ماء بارد.

حشو الكيش

كوب من المشروم المقطع.

بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة من الجزر مقطعة مكعبات صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

فص من الثوم كبير مفروم.

صدر من الدجاج مخلي مقطع قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من البازلاء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الجبن الشيدر شرائح.

حبة من البيض.

كريمة طهى.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة الإعداد والتحضير

هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذه الاكلة بالتفصيل وهي كما يلي:-

العجينة

نحضر وعاء كبير ونضيف الملح الى الدقيق المنخول ثم نضيف الزبدة ونقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط ناعم. نضيف الماء البارد ونستمر في الخلط حتى يتماسك العجين. نقوم بلف العجينة في قطعة من البلاستيك الشفاف الذي يستخدم في التغليف ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة. بعد مرور ساعة نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نضع العجينة في الصينية. بعد ذلك نغطي الصينية بالبلاستيك الشفاف ونتركها في الثلاجة نصف ساعة لتبرد. نقوم بعمل فتحات بالشوكة في العجين ونقوم بوضع ورق من الزبدة ونضع بداخلها الارز كوزن على العجين فلا يرتفع. نقوم بتسخين الفرن على درجة 160 درجة قبل ان ندخل الصينية الفرن نرفع ورق الزبد وما بداخله ونتركها في الفرن لمدة 20 دقيقة. تترك الصينية لتبرد ونقوم باعداد الحشو.

الحشوة

نضع الزبد في طاسة كبيرة ثم نضع البصل والثوم ونقلب ثم نضيف الدجاج ونستمر في التقليب. ثم نضيف الجزر والمشروم ثم نضيف الملح والسكر والفلفل الأسود. نستمر في التقليب ثم نضيف البازلاء ونقلب جيدا حتى ينضج ثم نضع الحشو على العجين. ونقوم بخلط كريمة الطهي مع البيضه ورشه الفلفل الاسود ثم نضعهم على الحشو. ونضع شرائح الجبن الشيدر عليها ثم ندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة تترك لتبرد ثم تقطع.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي

تعتبر مكونات عمل البيتزا الإيطالي من المكونات المحدودة الغير مكلفة لصاحبها فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٤ أكواب ونصف من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

٣ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة ونصف من العسل.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

الخطوات

نضع الماء الدافئ في كوب مناسب ونذوب به العسل ونضيف عليه الخميرة الفورية، ونقلبهم جيداً نترك هذا الخليط لمدة ٥ دقائق حتى يتفاعل. نحضر إناء العجن وننخل به كمية الدقيق ثم نقلب به الملح ونضيف بعد ذلك خليط الخميرة وملاعق الزيت. نعجن المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعض ونحصل على عجينة طرية لزجة. نترك العجينة لمدة نصف دقيقة حتى ترتاح ثم نعجنها مرة أخرى على سطح مرشوش بقليل من الدقيق لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك ندهن إناء واسع بملعقة من الزيت ونحرك به العجينة حتى تتغطي من جميع الجوانب بالزيت. ثم نغطي العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة وربع حتى تخمر. نضغط على العجينة حتى تهبط ثم نقسمها بالسكين قطع متساوية ونشكل كل قطعة على شكل كورة. نضع كل كورة في كيس من البلاستيك وندخلها الثلاجة لمدة ٢٤ ساعة ثم نخرجها قبل العمل بساعة. ثم نفرد العجينة في الصينية ونضع عليها الصلصة ونوزع الخضار والزيتون والجبنة الموتزاريلا. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج.

طريقة عمل شاورما الدجاج

تتكون شاورما الدجاج من مجموعة مكونات بسيطة لا تكلف من يقوم بعملها كثيراً وهي كما يلي:

٢ قطعه من صدور الدجاج المخلية.

٢ حبة متوسطة من البصل المقطع.

حبة من الفلفل الأخضر.

كوب من الزبادي.

حبة كبيرة من الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملح حسب الرغبة.

عصرة من الليمون.

الطريقة