طريقة تحضير بسكويت الشوفان الصحي في المنزل خفيف ولذيذ

تعتبر جميع أنظمة الريجيم مرهقة بالنسبة لكثير من الأفراد عند تطبيقها باستمرار حيث يعاني الأفراد من الرغم في تناول جميع الوجبات والمعجنات المختلفة ولكن بسبب احتوائها على الكثير من السكريات والدهون قد لا يناسب ذلك النظام الريجيم، يعتبر الكثير من أنظمة الدايت تعتبر حرمان شامل للأفراد لذلك نحاول توفير الكثير من الوصفات وكذلك الوجبات والمعجنات التي تتناسب مع أصحاب الريجيم ومن أمثلة المعجنات التي يمكن تحضيرها وتناولها دون التاثير حيث لا تحتوي على السعرات الحرارية المرتفعة هو بسكويت الشوفان فمن المعروف أن مكون الشوفان يتم استخدامه في الكثير من أنظمة الدايت وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوفان يمكنك التعرف على خطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان

مكونات التحضير:

كأس من مسحوق دقيق الشوفان.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

فنجان من الزيت النباتي.

عدد بيضة واحده.

كيس من مستخلص الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى يتم تشغيل الفرن الكهربائي أولاً على درجة حرارة 180 درجه حتى يسخن قبل التجهيز. الخطوه الثانية احضري طبق عميق للعجن ثم ضعي فيه كلاً من الدقيق ومستخلص الفانيليا والبيكنج باودر ومكون السكر، قومي بتقليب جميع المكونات معاً حتى نحصل على مزيج جيد. الخطوة الثالثة قومي بخلط كلاً من الزيت والبيض معاً باستخدام المضرب اليدوي أو ملعقة ثم ضيفي المكون السائل على المكونات الجافة السابقة ثم يتم العجن باليدين بعد ذلك. احضري صينية البسكويت ثم ادهنيها بالزيت ثم نبدأ بتقطيع البسكويت إلى قطع صغيرة وتشكيله باستخدام آلة التزيين الخاصه بالبسكويت ثم نقوم برص قطع البسكويت في الصينية. في تلك الخطوة نقوم بوضع صينية البسكويت في الفرن الساخن لمدة لا تزيد عن عشر دقائق، ويمكنك دهن بسكويت الشوفان بالزيت إذا كنت ترغب في أن يكون لامعاً حسب الرغبة ونتركه، حتى تمام النضج وبعد ذلك يتم إخراجها وبضع البسكويت في أطباق التقديم.

ملحوظة:

يعتبر بسكويت الشوفان من الأصناف الصحية لذلك لا تتعارض مع جميع الأمراض التي يمكنها أن تصيب الفرد عن تناول كميات كبيرة لا يسبب أيّ من الاخطار.