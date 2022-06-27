بديل البروتين طبيعي من المنزل لفرد الشعر المجعد بدون مجهود وبأقل التكلفة

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تحلم كل امرأة وفتاة بشعر أنعم وصحي على عكس طرق تصفيف الشعر التقليدية التي تستخدم المنتجات الكيماوية والحرارة التي تتلف الشعر وتتسبب في تساقط، والعديد من الفتيات من الشعر الخشن ويبحثن عن علاجات طبيعية للتخلص منه لأنه في حين أن الطرق الكيميائية الفردية تعطي نتائج رائعة في السنة الأولى من استخدامها، بعد ذلك العام بدأن في إظهار الآثار الجانبية للمواد الكيميائية المستخدمة مثل القصف والجفاف غير الطبيعي وتساقط الشعر مما يجعل الشعر أسوأ مما كان عليه من قبل. قناع النشا مع زيت السمسم لفرد وتنعيم الشعر المكونات ملعقتين كبيرة من النشا

ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون

ملعقتين كبيرة من زيت السمسم

ملعقتين كبيرة من زيت دهن الحيه

موزة واحده مهروسة ناعمة

ملعقة واحدة من عسل الأبيض طريقة تحضير قناع فرد الشعر وتنعيمه نقوم بتحضير وعاء ونضع النشا مع زيت الزيتون ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها لتصبح قوام كريمي نضع بعد ذلك العسل مع زيت دهن الحية ونقوم بالتقليب مرة أخري نضيف الموز في الخلاط الكهربائي مع زيت السمسم مع خفق المكونات حتي الحصول على قوام كريمي بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو ونقوم بتسريح الشعر ونقسمه إلى جزئين نضع القناع النشا على الشعر ونقوم بتوزيعه بكل سهولة على أكمل الشعر بعد ذلك نلف الشعر ونغطيه بفوطه أو غطاء بلاستيك لمدة ليلة كاملة ثم يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو ونجفف الشعر ونقوم بتسريحه يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على شعر أملس وناعم ومفرود قناع الزبادى مع الموز للحصول عل شعر ناعم مثل الحرير المكونات 2 عدد موز مهروسة

ملعقتين كبيرة من الزبادى

ملعقتين كبيرة من العسل الأبيض

ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون طريقة التحضير نقوم بهرس الموز حتي يصبح القوم ناعم وكريمي نضيف باقي المكونات على الموز ونقوم بالتقليب حتي تمتزج المكونات وتصبح قوام كريمي ناعم نقوم بغسل الشعر وازالة اي زيوت أو كريمات ونجففه جيداً نضع المكونات على الشعر ونقوم بتوزيعه من الجذور حتي الأطراف ثم نغطي الشعر بغطاء بلاستيك ويترك هذا القناع لمدة ساعتين على الأقل يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الجيد ويمكنك استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج عمر شويل - جدة بديل البروتين طبيعي من المنزل لفرد الشعر المجعد بدون مجهود وبأقل التكلفة - ثقفني

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