طريقة عمل اللانشون في البيت صحي ومضمون 100 % والطعم ولا أروع

اللانشون يعتبر من المأكولات السريعة التي بعشقها الكبار والصغار وفي الأغلب يتم صناعته من اللحوم ومن الفراخ وعلى حسب تفضيل كل شخص يتم شراء نوع المفضل له ولكن في الفترة الأخيرة تم تحذير الأطفال من شراء اللانشون من المحلات حيث انه يحتوي على مكونات غير صحية لذلك فكرنا في حل الأمر أن يتم عمل اللانشون في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح للأمهات خطوات عمل اللانشون.

طريقة عمل الالنشون

حوالي نصف كيلو من اللحم المفروم.

ومعهم ثلاثة مثلثات من الجبن.

حوالي بيضتين وملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة من البصل البودر ملعقة من الثوم البودر و نساتخدم لون طعام احمر.

طريقة التحضير:

تحضير اللانشون في المنزل يكون بالخطوات التالية:

حيث أنه يتم تحضير الخلاط ونضيف كمية اللحمة المفرومة مع كمية من مثلثات ألجبنه.

والخطوة التالية هي أن يتم خلط المكونات مع بعض البعض

ونضيف البيض الموجود لدينا ولو تلو الآخرة.

كما أنه نستمر في العجن حتى تصبح العجينة متماسكة.

نضيف كل كمية البهارات الموجودة لدينا.

وفي النهاية سوف يتوفر لدينا عجينة متبلة في غاية الجمال.

نبدأ في تحضير ورق الألومنيوم أو ورق الاسترتش.

ونضع بداخله العجينة.

كما أنه نقوم بعد ذلك بوضع ورق الالمونيوم عليه.

نحضر وعاء كبير به كمية من الماء.

ونضع العجينة به.

ونتركه حوالي نصف ساعة حتى يصل إلى مرحلة النضج.

حيث أنه وبهذه الطريقة يصبح اللانشون جاهز.

ونقوم بتقطيعه بكل سهولة على هيئة شرائح.

كما أنه وفي النهاية يمكنك عمل الوصفة المميزة في حال نجحت هذه الوصفة في أول مرة، حيث أنه بهذه الطريقة سوف توفر على نفسك فكرة الشراء من الخارج.