نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الممبار البلدي المحشي بالأرز في البيت زي أشهر المحلات بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الممبار البلدي، يسمى أيضاً الفوارغ، والطراف أو الشخنتير وذلك في فلسطين، ويسمى في سوريا بالقباوات أو السندوانات، وفي ليبيا يسمى بالعصبان، وهو طبق من الأطباق المهمة جداً في البلاد العربية المختلفة، وخصوصاً في المناطق الشعبية، ويقدم في العديد من المناسبات الشهيرة، ويعتبر من الأطباق الدسمة، ويأخذ بعض الوقت في تحضيره، وهو عبارة عن أحشاء الخروف أو العجل بحيث يتم حشوها بالحشوات المختلفة، وتختلف طريقه حشوه من بلد لبلد أخرى، ولكنهم يتفقون في إضافة الأرز للحشوه في معظم الأحيان، ويمكن حشوه باللحم المفروم، مع إضافة بعض من الخضار والطماطم وبعض التوابل.

طريقة عمل الممبار البلدي

المقادير:-

نصف كيلو ممبار .

كوب ونصف من الأرز.

بقدونس.

كسبره خضراء.

صلصة طماطم.

ملح طعام.

فلفل اسود.

كمون.

شطه.

سبع بهارات.

كسبره ناشفه.

بصل مفروم.

ربع كوب زيت.

طريقة التحضير:-

نخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً.

يتم حشو هذه الخلطة للممبار.

ثم يتم سلقه في مياه فيها ملح وفلفل اسود وبصل وصلصة لمدة ساعة تقريباً.

ونتركه يبرد تماماً.

ثم يتم تحميره في سمن ساخن.

ويقدم ساخن.

أما عن طريقة تنظيف الممبار في البيت

من المعروف أنه يستخدم المياه الساخنة في تنظيف الممبار. ولكن هذه الطريقة خاطئة جداً. ولا ينصح باستخدامها. وذلك لأنها تؤدي إلى تآكل الممبار مما يؤدي ذلك إلى تقطعه أثناء الحشو. وانفجاره أثناء تحميره.

ويوجد طريقتين يمكن استخدامهما في تنظيف الممبار. بشكل جيد وسهل في البيت. لضمان إزالة جميع الروائح الكريهة منه. ولضمان نجاحه أثناء الحشو والتحمير. ولتقديمه بشكل ممتاز وطعم شهي زي أشهر المحلات. وهذه الطرق كالتالي:-

الطريقة الأولى:-

يتم قلب الممبار عن طريق الأعواد الخشبية التي تستخدم في عمل الشيش طاووك.

ويتم تقطيعه حسب الرغبة. حيث يفضل التقطيع لكي يسهل من عملية التنظيف.

يتم التنظيف تحت المياه الجارية.

وبعد ذلك يتم نقعه في مياه مضاف إليها القليل من الدقيق والقليل من الخل وذلك لمدة من 10 إلى 20 دقيقة.

ثم يغسل بماء جاري مرة أخرى.

الطريقة الثانية:-