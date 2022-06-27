كل واحدة فينا بتحتاج لحد يهتم بيها وياخد باله منها، يدلعها ويشوف احتياجتها ويخليها مش ناقصها حاجة، بمعني أصح شخص واحد يكون موجود لتلبية كل احتياجاتك، موجود عشانك دايما في كل لحظة في يومك، من وقت ما تصحي لغاية ما تنامي حتى لما تحلمي.أنت الشخص الموجود في كل النجاحات والمحن، وعشان تعرفي اذاي تقدري تاخدي بالك من نفسك كويس.. في المقال ده هنقولك دليل العناية الذاتية الكامل.. وازاي تعرفي تاخدي بالك من نفسك

دليل العناية الذاتية الكامل.. ازاي تاخدي بالك من نفسك؟

إيه هي العناية الذاتية؟

العناية الذاتية يعني الاعتناء بنفسك، على الرغم من أن مفهوم الرعاية الذاتية واضح ومباشر، لكن كتير من الناس عندهم وجهات نظر مختلفة ومفيش إجابة واحدة للرعاية الذاتية وده لأن احتياجات الناس كلها مختلفة وفريدة من نوعها، فممكن تكون الرعاية الذاتية لأم بتشتغل وعندها أسرة مكونة من ثلاثة أطفال تكون كوباية قهوة مع أصحابها، لكن هل الرعاية الذاتية ممكن تكون بسيطة جدا للحد ده؟ زي إنك تشربي قهوة مع أصحابك، أو تشتري معجون أسنان مبيض، أو تجيبي وصلات شعر؟ الإجابة نعم، الرعاية الذاتية مبتقتصرش على حاجة واحدة، وممكن تشمل الاعتناء بنفسك، أو تهدئة نفسك، أو الحفاظ على صحتك العقلية في الأوقات الصعبة.

وممكن تكون الرعاية الذاتية بحاجات صغيرة أو كبيرة، أو خطيرة أو سخيفة. أنت اللي بتقرري إيه هي رعايتك الذاتية. فرضية بسيطة لكن مخادعة.

العناية بنفسك مش مهمة سهلة. وده بيتطلب الوعي والتعاطف مع الذات والقدرة على وضع الحدود.

أولاً، خذِ الوقت الكافي عشان تعرفي إيه هي احتياجاتك عشان تقدري تلبيتها. الموضوع بيأخذ كثير من التأمل، وأحيانًا مبيكنش سهل ممكن يكون صعب إنك تشوفي حياتك وتعرفي إيه اللي مبيتعملش وإيه اللي ناقصك ومحتاجاه لكن الأمر بيحتاج لبعض المجهود عشان تحققي العناية والراحة لنفسك.

الرعاية الذاتية.. مجهزد يستاهل تبذليه

ضروري تمارسي الرعاية الذاتية وده لأسباب كتير زي إنها بتحسن من صحتك العامة وعلاقاتك مع الناس ونفسك، وتوازنك بين الشغل والحياة وبتكوني متحكمة في سعادتك لأنك بتعرفي وقتها إنك لوحدك اللي مسؤولة عن توفير احتياجاتك وده بيديكي ثقة لنفسك بتدعمك في كل جوانب حياتك ومش معنى كده إنك تكوني أنانية أو منفصلة عن الناس، بالعكس العناية الذاتية بتقربك أكثر من حقيقتك ومن الناس، عشان كده مش مفروض أبدا نعتبر إن الرعاية الذاتية رفاهية لكنها ضرورة عشان نعيش حياة سعيدة ومتوازنة.

إزاي تمارسي الرعاية الذاتية؟



مش عايزين نبقى زي الأسطوانة المكسورة، لكن هنكررها تاني: كل شخص عنده إجابة مختلفة لكن لسه في نصايح مش شاملة، ولكنها هتساعدك تفكري وتعرفي تبدأي منين في روتينك للعناية الذاتية المتوازنة، الشعور بالرضا هو الشيء الأهم والمقدس، متطلبات الرعاية الذاتية البسيطة: اشربي مياه، أكل متوازن وصحي، نامي بشكل كافٍ. وبعضها أكتر تعقيدًا ودقة.

العناية الذاتية بجسمك

العناية الذاتية بجسمك مش معناها أنك هتحسي بتحسن جسدي. هي علاقة قوية بين العقل والجسد. عشان كده أي حاجة هتخلي جسمك هيحس بالراحة هيأثر كمان بشكل إيجابي على عقلك،بتقترح واحدة من المدارس الفكرية، أن جسمك يقدر يخزن المشاعر والذكريات السلبية. عشان كده علينا تجربة المشاعر السلبية وحلها جسديًا عشان نتخلص منها، معظمنا بيلاقي أن احتياجاتنا الجسدية بقت أول حاجة بنتخلى عنها لما بتزيد عندنا الضغوطات. عشان نوفر الوقت بنتخطى وجبات وبنأجل التمرين، وبنحس بالخمول بسرعة. ولكن أجسامنا بتطلب دعم إضافي عشان نحارب مستويات الكورتيزول المرتفعة والأدرينالين. عشان كده بيكون ضروري نسمع لجسمنا واحتياجاته ونهتم بصحتنا أكثر.

إزاي تعرفي إن جسمك محتاج لرعاية ذاتية؟

بتختلف الرعاية الذاتية لكل شخص، لك كلنا عندنا احتياجات دقيقة، لازم تدمجي ممارسات الرعاية الذاتية دي في روتينك لو كنتي مبتاكليش بانتظام، أو ما بتناميش وقت كافي، ولو ما بتشربيش سوائل كتير يوميًا.

في النهاية افتكري انه انتي أفضل صديق ليكي، وان الشخص الوحيد اللي عارف كل حاجة عنك وهو دايمًا هنا عشانك. محدش يقدر يعمل كده أفضل منك طالما الأمر متعلق بالاعتناء بنفسك! عشان كده عملنا تجميع دليل الرعاية الذاتية النهائي ده مع نصايح إزاي تعتني بجسمك وعقلك وروحك.. نتمنى تلاقي في النصايح دي حاجات تفيدك في رحلتك للعناية بنفسك وصحتك…إيه النصيحة اللي كانت مفضلة ليكي فيهم؟