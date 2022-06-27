طريقه عمل خبز الشوفان المنفوخ للدايت والرجيم بالخميرة

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يعتبر الشوفان من الوسائل التي تساعد على فقد الوزن والشوفان أحد البدائل الصحية ويوجد هناك العديد من الطرق لعمل الخبز بالشوفان لفقدان الوزن مثل خبز الشوفان للرجيم. مكونات طريقة عمل خبز الشوفان للرجيم: 1 ونصف كيلو جرام دقيق شوفان أو شوفان مطحون.

نص كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 كوب ماء. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع به ماء وتسخينه حتي يصبح دافئ ونقوم بوضع الخميرة الفورية، والسكر وتركهم جانباً لعدة دقائق. نقوم بإحضار وعاء نقوم بإحضار دقيق الشوفان وتقليبه بالماء الدافئ، والخميرة، والسكر، وتقليب الخليط حتي يختلط جيداً. نقوم بترك العجينة جانباً حتي تخميرها وتغطيتها بقطعة قماش لمدة لا تقل 1 ساعة حتي تخميرها جيداً وتتضاعف حجمها. نقوم بتقسيم العجينة إلي كرات صغيرة ونقوم بفرد الكرات وإحضار صينية وفرد العجينة فيها قبل فردها نقوم بفرد ورق الزبدة تحتها. نقوم بإدخال الصينية إلي الفرن وتركها حتي يستوي خبز الشوفان ونقوم بإخراجها حتي تبرد وتقديمها. مكونات عمل خبز الشوفان بدون خميرة: 2 كوب شوفان خشن.

2 كوب ونص ماء.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة صودا خبز. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع جميع المكونات وضربهم مع حرص إستمرار في إطفاء وتشغيل الخلاط من حين إلي آخر. نقوم بإحضار وعاء ووضع الخليط وترك العجينة جانباً لبعض الدقائق حتي يصبح الخليط كثافة، نقوم بإحضار المقلاة ووضعها على نار هادئة حتي لا تلصق ونقوم بوضع بالملعقة العجينة وفردها وترك المزيج لمدة 3 دقائق وتقليبه حتي تصبح العجينة متماسكه ونقوم بتركها على الجانب الآخر 3 دقائق. بعد تسويها تماما نقوم بتقليب الرغيف لبعض الدقائق وتقليبه بإستخدام ملعقة عريضة حتي يقوم الرغيف بالانتفاخ ويرتفع. نقوم بعمل الباقي وتقليبها بعض دقائق. مكونات عمل خبز الشوفان وبذور الكتان: 1 كوب شوفان مطحون من دقيق الشوفان.

1 كوب بذور الكتان.

نص كوب دقيق كامل.

4 ملاعق بذور يقطين.

4 ملاعق بذور دوار الشمس.

رشة إكليل الجبل المجفف.

رشة ملح.

نص ملعقة صودا خبز.

10 ملاعق زيت زيتون.

5 ملاعق ماء. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع دقيق القمح، ودقيق الشوفان، وبذور الكتان، وبذور اليقطين، وبذور دوار الشمس. نقوم بوضع زيت الزيتون، والماء إلي الخليط وتقليبه ونقوم بوضع الملح، وإكليل الجبل، وصودا الخبز، واستمرار بالتحريك وتقليبهم حتي تصبح عجينة متماسكة. بعد ما أصبحت العجينة متماسكة نقوم بتغطيتها وتركها جانباً حتي تخمير لمدة 15 دقيقة ونقوم بتقسيم العجينة إلي كرات صغيرة ونقوم بإحضار صينية وفردها على شكل رغيف أو دوائر صغيرة ونقوم بفرد ورق الزبدة قبل وضع العجينة في الصينية ونقوم بوضعها في الفرن وتركها حتي تستوي تماما من الداخل والخارج. عمر شويل - جدة طريقه عمل خبز الشوفان المنفوخ للدايت والرجيم بالخميرة - ثقفني

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