طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة بطعم رائع و هش

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تعلمي معنا طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة الجلاش من أفضل الأصناف التي يصنع منها أشهي الحلويات اللذيذة والخفيفة حيث يعشقه الكبار والصغار لأنه طعمه رائع جدا ويعرف الجلاش بحشواته المختلفة ويمكن عمله حادق باللحمة المفرومة والجبن وغير ذلك أو يمكن عمله حلو محشو بالمكسرات أو المهلبية أو الكنافة أو البسبوسة فإذا كان متوفر لديكي باقي صينية بسبوسة يمكنك أن تضيفي إليها بعض من المكسرات والنكهات مثل القرفة وحشوها بالجلاش وسوف تحصلين على مذاق وطعم رائع فلنبدأ سويا بطريقة صحيحة من البداية للنهاية في تحضير صينية الجلاش بالبسبوسة من خلال السطور التالية. مكونات الجلاش بالبسبوسة لفه جلاش جيدة النوع.

مقدار من السمنة المذابة.

كوب حليب سائل.

كوب سميد

نصف كوب سكر.

مقدار من جوز هند.

ذبيب.

سوداني مقروش.

شربات. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع في دقيق السميد ثم يشوح على نار متوسطة الحرارة لمدة دقيقة. وبعد نضيف عليهم معلقه السمن ونقلب جيدا السميد والسمن على النار. نضع عليهم جوز الهند والزبيب والفول السوداني المجروش ونعود للتقليب لخلط كل المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس. نسكب على المكونات السابقة الحليب مع الاستمرار في التقليب والخلط على النار حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيدا ثم يرفع الخليط من على النار. نأتي بورق الجلاش ونضع نصف الكمية في قاع الصنية المدهونة بقليل من السمن. بعد دهن كل ورقة من الجلاش بكمية مناسبة من السمنة. ثم نأتي بخليط السميد والمكسرات ونظيفة على ورق الجلاش مع التوزيع الجيد على الصينية بالكامل. ثم نضيف الطبقة الأخري بنفس الطريقة الأولي من الجلاش مع الحرص على دهن كل الورق بكمية مناسبة من السمنة. الآن أصبحت صنية البسبوسة جاهزة لدخول الفرن مسبقا. اخرجي صينية الجلاش بالبسبوسة من الفرن بعد تماما النضج واكتسابها اللون الأحمر الجميل. وبعد تسقى بالشربات البارد على الجلاش الساخن وبعد أن تبرد قدميها للتناول وبالهناء والشفاء. كيفية عمل شربات الجلاش بالبسبوسة كوب سكر.

عصير ليمونه.

كوب وربع ماء. طريقة التحضير نضع وعاء على نار متوسطة الحرارية الماء والسكر ثم يترك حتى يغلي.

وبعد أن يذوب السكر نضع عليه عصير الليمونه ونقلب جيدا.

يترك الشربات على النار لمدة 10 دقائق تقريبا حتى يغلي ويصبح قوامه ثقيل نوعا ما ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة بطعم رائع و هش - ثقفني

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