طريقة جديدة وسريعة لعمل الشكشوكة بالبيض في الطاسة بدون فرن بمكونات اقتصادية لوجبة العشاء أو الإفطار

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طريقة جديدة وسريعة لتحضير شكشوكة البيض في الطاسة، من أكثر الوجبات المغذية التي تعطى الجسم طاقة وحيوية ونشاط كبير هي الوصفات التي تحضر من البيض وهذا لأن البيض يحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا ولذلك ينصح جميع الأطباء بتناولها البيض والحليب باستمرار لكى يستفاد الجسم من قيمة الغذائية، وهناك طرق كثيرة جدًا لتحضير البيض ومن أشهر الوصفات المصرية الشهيرة التي تحضر على الافطار والعشاء بشكل دائم هي الشكشوكة فهي من الوصفات المميزة التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص يحبون تناولها كثيراً ومن المؤكد أنك واحد من هؤلاء الأشخاص، ومن هنا بحثنا كثيراً لنجد لكم طريقة سريعة لتحضير الوصفة في الطاسة بدون فرن أو مكونات مكلفة في 5 دقائق سوف تحضيري احلى واطعم طبق شكشوكة بيض بيدك. مكونات عمل الشكشوكة بالبيض 4 بيضات.

2 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).

2 فلفل اخضر مقطع قطع صغيرة.

بصلة مفرومة.

فص من الثوم المفروم.

2 معلقة سمنة بلدي ( يمكن استبدالها بالزبدة).

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة. طريقة تحضير شكشوكة البيض أولاً نأتي بطاسة متوسطة الحجم ثم نضعها على النار حتى تسخن.

بعد ذلك نأتي بلبصل ونقوم بتقشيرها وتنظيفها بالماء ونقوم بفرمها ناعم، ويمكن تقطيعها مكعبات صغيرة إذا كنت تحبين طعم البصل فى الوصفات.

عندما تسخن الطاسة نقوم باضافة السمن وعندما تذوب نضيف البصل.

نشوح البصل حتى يذبل ويبدأ يأخذ اللون الذهبي.

أضيف الثوم المفروم ونقلبه مع البصل.

نقوم بتقطيع حبات الفلفل الأخضر و نقوم بتقطيعها قطع صغيرة جدًا، ثم نقطع الفلفل الحار ونقطعها مكعبات صغيرة.

بعد ذلك نضيف الفلفل على البصل والثوم ونقلبهم مع بعضهم حتى تخرج رائحتهم.

ثم نضيف مكعبات الطماطم والملح والفلفل الأسود ونقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.

نهدأ النار قليلاً لكي يذبل الفلفل.

في وعاء نقوم بخفق حبات البيض ونضيف القليل من الملح والفلفل الأسود ونخفق البيض جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض على الخضروات ونقلبهم مع بعضهم حتى يتم تسوية البيض مع الخضروات ثم يرفع عن النار.

نقوم برشه الكزبرة الخضراء المفرومة على طبق الشكشوكة وهو ساخن ويقدم بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة جديدة وسريعة لعمل الشكشوكة بالبيض في الطاسة بدون فرن بمكونات اقتصادية لوجبة العشاء أو الإفطار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة جديدة وسريعة لعمل الشكشوكة بالبيض في الطاسة بدون فرن بمكونات اقتصادية لوجبة العشاء أو الإفطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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