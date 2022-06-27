نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصبغي شعرك للعيد لون بني فاتح بمكونات طبيعية وبدون اكسجين النتيجة مذهلة وداعا للشيب وتساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر من العادات التي يحبها السيدات جدًا وذلك لتغير الشكل وللتخلص من أي شعر أبيض, يعد اللون البني سواء الفاتح أو الغامق من الألوان الشائع استخدامها في صبغ الشعر حيث أنه يجعل شكل الشعر جميل وجذاب, ولكن استخدام الصبغات الكيميائية التي تحتوي على مادة الأمونيا من أكثر الخطوات التي تضر الشعر وتعرضه للتلف والتساقط وظهور الفراغات, ولذلك اتجه الكثير الي البحث عن طريقة لعمل هذه الصبغات بمكونات طبيعية, ولذلك سنعرض خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن تحضير صبغة الشعر باللون البني الفاتح والغامق في البيت.

كيفية إعداد صبغة للشعر باللون البني الفاتح في البيت بمكونات بسيطة

صبغة القرنفل من الصبغات الطبيعية التي تكسب الشعر لون بني فاتح مميز ولامع وتجعل شكل الشعر انسيابي وصحي ولا تسبب أي مشاكل حيث أنه تعمل على علاج مشاكل الشعر المختلفة بجانب اللون المميز التي تكسبه للشعر, ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة كالتالي:-

نستخدم كمية من القرنفل ونضعها في كمية من الماء ونرفعها على النار ونغليهم معًا خمس دقائق وبعد ذلك نرفعهم من النار.

نصفي الخليط ونضع على الماء معلقة من النشا ونقلب حتى يتحول القوام الي قوام مثل الكريم ثقيل.

نضيف معلقة من زيت حبة البركة ونقلب كل منهم معًا وبعد ذلك نبدأ في توزيع الصبغة على الشعر.

يجب غسل الشعر والتخلص من اي دهون عليه قبل استخدام الصبغة عليه, ونتركها ساعتين مع تغطيه الشعر بكيس بلاستيك, وبعد ذلك نغسل الشعر جيدًا.

أفضل طريقة لعمل صبغة بنية غامقة للشعر في البيت بسهولة

صبغة حبة البركة والقهوة تعد بديل قوي عن الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر,حيث أنها تكسب الشعر لون بني غامق والذي يساعد أيضا في تغطيه الشيب ويظل اللون في الشعر لفترة طويلة ويتم تحضيرها عن طريقة وضع معلقتين من القهوة مع معلقة من حبة البركة المطحونة ونضيف عليهم معلقتين من جل الصبار الطبيعي وبعد ذلك نضع الخليط على الشعر وبعد ساعة يتم غسل الشعر جيدًا للتخلص من الخليط.