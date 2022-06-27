طريقة عمل الباتيه والكرواسون بعجينة قطنية وبمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف

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طريقة عمل الكرواسون و الباتيه، يعد الباتيه والكرواسون من المعجنات المخبوزة التي يفضلها البعض عند الذهاب إلى النوادي أو المنتزهات، حيث تعد من اخف وألذ الوجبات الصباحية التي تقدم مع الشاي أو الحليب، يحضر الكرواسون والباتية بطريقة صعبة إلى حد ما ولكن معانا سوف نحاول أن نقوم بتحضيرهم بطريقة بسيطة وسهلة، تقدم هذه المخبوزات بحشوة من الحلو أو الحادق حسب المفضل لكل شخص، إليكم طريقة عمل الباتيه والكرواسون في المنزل بكل تفاصيلهم. طريقة عمل الكرواسون مكونات الكرواسون بالجبن والزيتون كيلو من الدقيق المنخول.

ربع كيلو من الزبدة اللينة.

٢ ملعقة من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

٢ بيضة.

٢ كوب من الماء.

بيضة لدهان الوجه.

جبن مشكلة.

زيتون أسود مقطع صغير. الطريقة:- نقوم بتحضير العجان أو في وعاء عميق ونضع المكونات الجافة وهي الدقيق وعليه الملح والخميرة والسكر والحليب البودر و نمزج المكونات جيدا.

نضيف الزبدة والبيض والماء تدريجياً ثم نستمر في العجن جيدا حتى الحصول على عجين متماسك ناعم.

تغطي العجينة وتترك جانباً لمدة ساعة حتى تختمر وترتاح ويتضخم حجمها.

تقطع العجينة وتفرد على سطح المطبخ ثم نقوم بدهن ملعقة من الزبدة اللينة عليها ثم نقوم بطي العجينة ثم نفرد مرة اخرى.

تفرد العجينة على شكل دائري وتقطع إلى مثلثات مثل البيتزا، ونضع الجبن المشكلة أو الجبن الفيتا وعليها الزيتون على كل قطع العجين ونغلق الكرواسون على الحشوة من الأسفل إلى الأعلى وتغلق جيداً.

يوضع الكرواسون في صواني الخبز ويدهن الوجه بالبيض ويدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي. مكونات الباتيه بالشيكولاتة كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من الزبدة.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

رشه من الملح.

كوب من الماء.

شوكولاتة خام أو نوتيلا.

بيضة واحدة. الطريقة:- نقوم بوضع الدقيق وعليه الملح .

ونضيف الخميرة والسكر ونقلب ثم نضيف الزبدة والماء بالتدريج حتى نحصل على قوام عجينة متماسكة.

نقوم بترك العجينة مع تغطيتها لمدة ساعة حتى الاختمار.

نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة إلي مستطيل ثم نقوم بتقطيعها إلي مربعات متوسطة ونضع عليها الشيكولاتة وتلف على شكل

مستطيل صغير ويدهن الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم طازجا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الباتيه والكرواسون بعجينة قطنية وبمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف - ثقفني

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