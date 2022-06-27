نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. زبدة الشيا والليمون اسرع كريم تبييض البشرة والجسم وازالة البقع والتصبغات من اول استعمال في المقال التالي

اسرار الهنود.. زبدة الشيا والليمون اسرع كريم تبييض البشرة تعرفي على أقوى كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتخليصها من الشوائب والبقع الداكنة الموجودة عليها، يزداد البحث بخصوص الطرق الطبيعية التي يمكن للفتيات اتباعها قبل العيد للعناية بالشعر والبشرة حتى يظهرن في العيد بصورة جيدة ويصلحن ما أفسده الطقس الحار والحرارة الشديدة للشمس، وفي موضوعنا اليوم نقدم لكم وصفات بتكلفة غير موجودة تمامًا وبنتيجة مذهلة ووصفات مجرّبة من قبل العديد من الفتيات ويتم تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. طريقة عمل أقوى كريم طبيعي لتفتيح البشرة وصفة زبدة الشيا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة:- أربعة ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من الحمص المطحون.

رشة قرفة.

ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو.

عدة قطرات من زيت فيتامين هـ.

زيت لافندر عطري. خطوات التحضير وطريقة الاستخدام:- أحضري علبة كريم قديمة وقومي بغسلها وتعقيمها وتجفيفها ثم قومي بإضافة كل المكونات السابقة بداخلها وقلبيهم جيدًا بحيث يصبح قوام الكريم ناعم وممتزج تمامًا.

قبل استخدام الكريم على بشرتك يجب غسل البشرة جيدًا بالماء الدافئ والغسول حتى تفتحي مسام بشرتك وتنظفيه من الأتربة والكريمات والدهون بالنسبة للبشرة الدهنية.

بعد ذلك قومي بدهن بشرتك بالكريم ودلكيه جيدًا بحركات لطيفة دائرية لعدة دقائق ثم قومي بتركه على بشرتك ولا تقومي بغسله فالبشرة تمتص الكريم ويمكنك استخدامه يوميًا قبل النوم مساءً.

احتفظي بالكريم في مكان بعيد عن أشعة الشمس وفي مكان بارد ومن الأفضل وضعه وحفظه داخل الثلاجة حتى يصبح متماسك ولا يتعفن من الحرارة. وصفة ورق النعناع لتفتيح البشرة مكونات الوصفة:- عدة أوراق من النعناع الطبيعي.

كمية وفيرة من الماء.

عصير ليمون. خطوات وكيفية استخدام الوصفة:- اغسلي أوراق النعناع جيدًا ثم قومي بوضعها داخل الخلاط مع الماء وعصير الليمون واخلطيهم جيدًا حتى يتم طحنه جيدًا وخلط المكونات تمامًا.

اشطفي بشرتك جيدًا ثم قومي بفرد الكريم على بشرتك ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه على البشرة لمدة ساعة تقريبًا.

اغسلي بشرتك جيدًا بعد ذلك بالماء والغسول واستخدميه مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع للحصول على نتائج مميزة ومرضية وعلى بشرة خالية من العيوب. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. زبدة الشيا والليمون اسرع كريم تبييض البشرة والجسم وازالة البقع والتصبغات من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. زبدة الشيا والليمون اسرع كريم تبييض البشرة والجسم وازالة البقع والتصبغات من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.