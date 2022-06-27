نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك قوي وفعال لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة البقع الغامقة من أول أستخدام لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
الطبيعة لها العديد من الفوائد التي يمكننا الإستفادة منها لعلاج العديد من المشكلات المختلفة ومنها علاج مشكلة الشعر أو الجسم أو البشرة، وتوجد العديد من الاعشاب الطبيعية التي تعمل على علاج المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات، وتعد من المشكلات الشائعة التي تواجه هؤلاء الفتيات هي مشكلة إسمرار البشرة ووجود حب الشباب والهالات السوداء والبقع الداكنة التي تجعل مظهر هؤلاء الفتيات بشكل غير مقبول وغير لائق، حيث تنتج هذه المشكلة نتيجة للتعرض لأشعة الشمس أو نتيجة الإستخدامات الغير صالحة وضعها على البشرة وتعتبر من افضل العلاجات التي يمكننا إستخدامها لتفتيح البشرة هي العلاجات التي يتم إستخلاصها من الطبيعة.
وتعتبر وصفة الشاي الأخضر أو الترمس وغيرها من الوصفات الطبيعية الاخرى، ويمكننا إستخدام تلك الوصفة في عملها ماسك ووضعها على البشرة بطريقة يومية حتى تتمكنين من الحصول على نتائج مبهرة وسوف نقدم إليكي ماسك لتفتيح البشرة ونقدم إليكي مكونات عمل هذا الماسك المستخلص من الطبيعية للوصول إلى البشرة الرائعة الجذابة.
مكونات عمل ماسك لتفتيح البشرة من الطبيعة
- خمسة ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر.
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة من الجيلاتين.
طريقة عمل ماسك لتفتيح البشرة من الطبيعة
- قبل وضع وتحضير تلك الوصفة قومي بتنظيف البشرة جيدا بالماء والغسول المناسب المناسب لنوع بشرتك حتى تتمكنين من الحصول على بشرة نظيفة.
- بعد ذلك عليكي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر مع خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وخمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة صغيرة من الجيلاتين وقومي بتقليب ودمج تلك المكونات الطبيعية ببعضها.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الماسك على بشرتك جيدا حتى تكسو جميع أجزاء البشرة.
بعد الإنتهاء من وضع تلك الماسك على البشرة قومي بتركها على البشرة لمدة ساعة واحدة حتى تجف تماما وبعد جفاف تلك البشرة عليكي بعدم التحدث حتى لا تتكون من التجاعيد.
بعد ذلك عليكي بتقشير تلك الماسك من على البشرة بعد ذلك عليكي بغسل البشرة بالماء الفاتر حتى تصبح البشرة النظيفة.
- كرري إستخدام تلك الماسك مرة واحدة في كل يوم وخلال عشرة أيام فقط سوف تتمتعين ببشرة بيضاء وناعمة وجذابة وتجعلنا نتائج تلك الوصفة الإستغناء عن أي وصفات اخرى ليس لها نتائج أو جدوى لها لذلك علينا بإستخدام تلك الماسكات التي يتم اخذها من الطبيعة للحصول على البشرة المطلوبة.
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