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عمر شويل - جدة وصفة جبارة لتكثيف وتطويل الشعر بمكونات سريعة وتمنحه نعومة ولمعان، يعتبر الشعر الطويل والكثيف من أهم مميزات علامات الجمال لدي المرأة ولذلك تقوم بحمايته دائماً من المشاكل، ولكن نظراً للعوامل الخارجية التي يتعرض لها مثل أشعة الشمس الضارة أو عوامل الطقس السيئة، مما تجعله عرضة للتساقط والجفاف ولهذا تلجأ للمنتجات الكيميائية للحصول علي شعر قوي وصحي، ويعتبر الزنجبيل أحد أهم الأعشاب الشعبية التي تنتشر كثيراً ولها استخدامات عديدة حيث تدخل في تحضير أطعمة كثيرة لها نكهة مميزة، وبجانب ذلك يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبية التي تستخدم في علاج كثير من مشاكل الشعر فتساعد في نمو الشعر بشكل طبيعي في وقت قصير وترطيب الشعر وأيضاً تنعيمه، وهذا بفضل احتوائه على فوائد وعناصر غذائية كثيرة تفيد الشعر.

وصفة جبارة لتطويل وتكثيف الشعر في وقت قياسي وبنتيجة مذهلة

الشعر هو عنوان الجمال وتاج الرأس بالنسبة للفتيات والسيدات ولكن كثرة استخدام منتجات الشعر مثل الشامبو والبلسم.

يؤدي إلي تساقط الشعر وعدم نموه بشكل سليم ولذلك تعد الوصفات الطبيعية هي الحل المناسب لعلاج مشاكل الشعر المختلفة.

فوائد الزنجبيل للشعر

يتميز الزنجبيل بأن له الكثير من الفوائد الصحية وأيضاً الفوائد الجمالية التي تجعله من الأعشاب الطبية لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، ومن أبرز تلك الفوائد نجد التالي:

يحتوي الزنجبيل على مضادات أكسدة تعطي الشعر نسبة تغذية مناسبة لطوله.

يساعد الزنجبيل كثيراً في القضاء على الجلد الميت الذي يعيق عملية نمو الشعر.

للزنجبيل دور كبير في عملية تعزيز عمل الدورة الدموية في فروة الرأس وتنشيطها.

ينتج عن استخدام الزنجبيل تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته بالإضافة إلى زيادة طوله بشكل ملحوظ.

وزيادة كثافته بالإضافة إلى زيادة طوله بشكل ملحوظ. من ضمن فوائد الزنجبيل للشعر أنه يقضي على الجراثيم والبكتيريا التي تضر فروة الرأس كثيراً وتوقف عملية نمو الشعر.

وصفة الزنجبيل والثوم لتنعيم الشعر وتحفيز نموه

لهذه الوصفة نتيجة هائلة في تنعيم الشعر وتحفيز نموه بشكل كبير وملحوظ، ويمكن تحضيرها كالتالي:

المكونات:

ملعقة زنجبيل مبشور صغيرة.

فصان ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند.

ملعقة عسل صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

أول خطوة يتم فيها خلط زيت جوز الهند والثوم، ثم نضيف لهم حليب جوز الهند، العسل، الزنجبيل المبشور ونقلب جيداً حتى يتكون خليط ناعم ومتجانس. بعد ذلك نضع الماسك على الشعر ونفرده جيداً ثم ندلك به فروة الرأس، ونتركه على الشعر لمدة نصف ساعة. في النهاية نغسل الشعر باستخدام شامبو وماء فاتر.

وصفة الزنجبيل وزيت جوز الهند لتطويل وتكثيف الشعر

المكونات:

حبة زنجبيل.

مقدار كوب زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام: