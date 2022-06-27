اصنعي بنفسك المعمول السعودي اللذيذة بمكونات إقتصادية وغير مكلفة

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المعمول السعودي ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويعتبر من الحلويات المشهورة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من الحلويات التي يتم عمله في المناسبات والاعياد والافراح، ويعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عمله، وتعتبر من الحلويات الخفيفة التي يتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعمله لأبنائها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل المعمول السعودي
يحتوي المعمول السعودي اللذيذ على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-
- ٢ كوب وربع من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كوب من السمنة السائلة.
- بيضة كبيرة الحجم.
مكونات الحشوة
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- عجينة من التمر الطرية أو العجوة.
- قرفة مطحونة.
- سكر ناعم بودرة للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- لتحضير العجينة نقوم بتحضير إناء ونضع به الطحين والبيكنج بودر ورشة الملح والهيل والسكر ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بإضافة السمنة والزبدة ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- تحضير طبق ونضع به بيضة والفانيليا ونخفقها جيداً ثم نضيفها على العجينة ونعجن جيداً.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به التمر والقرفة ونعجنهم جيداً.
- ثم بعد ذلك نقوم بتحضير القالب الخاص ونرش بالقليل من الزيت ونضع بها قطعة من العجين ونجوفها من الداخل ونضع بها الحشو ونغلقها ونضعها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- تحضير صينية ونرص بها المعمول وتدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ونرش عليها السكر الناعم وعندما تبرد نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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