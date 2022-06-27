اصنعي بنفسك المعمول السعودي اللذيذة بمكونات إقتصادية وغير مكلفة

المعمول السعودي ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويعتبر من الحلويات المشهورة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من الحلويات التي يتم عمله في المناسبات والاعياد والافراح، ويعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عمله، وتعتبر من الحلويات الخفيفة التي يتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعمله لأبنائها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المعمول السعودي

يحتوي المعمول السعودي اللذيذ على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

٢ كوب وربع من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من السمنة السائلة.

بيضة كبيرة الحجم.

مكونات الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

عجينة من التمر الطرية أو العجوة.

قرفة مطحونة.

سكر ناعم بودرة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-