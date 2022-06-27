أسهل طريقه لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء في البيت وتفتيح البشرة وتنقيتها بمكونات طبيعيه 100

التخلأصبحت تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الرؤوس البيضاء والسوداء والتي توجد في الأنف بكثرة وتعطي مظهرا غير جميلا للوجه، ونجد أن أصحاب البشرة الدهنية هم أكثر من تلك الرؤوس وذلك بسبب كثرة الدهون المتراكمة على البشرة والتي تكون مثل الزيت عليها وتسد تلك الرؤوس المسام وسوف نوضح وصفات التخلص من الرؤوس السوداء من خلال هذا المقال.

وصفة النشا للتخلص من الرؤوس السوداء

تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة التي تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء وتتكون تلك الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

المكونات:

نشا.

خل.

ماء.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نحضر الماء ونضعه في وعاء ونضع به النشا ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس ويتكون لدينا خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع ملعقة من الخل على هذه المكونات ونقلبهم حتى يتجانسوا.

ثم نقوم بوضع ملعقة من زيت جوز الهند على الوصفة ونقلبهم سويا حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه والتركيز على أماكن تواجد الرؤوس.

ثم نترك الوصفة على الوجه حتى تجف ثم نقوم بغسلها جيدا.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.

وصفة الكركم للتخلص من الرؤوس

تكون تلك الرؤوس بمثابة شيء مزعج للفرد ويستطيع الكركم أن يخلصنا من تلك الرؤوس ويساعد على تفتيح البشرة وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كركم.

ماء ورد.

زيت زيتون.

بن.

طريقة تحضير الوصفة: