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يستخدم الكركم كعلاج فعال لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، فإنه يحتوى على مادة الميلانين الذي يساعد على ازالة التصبغات والبقع الداكنة من البشرة، فحيث يعانى البعض من اسمرار الوجه والاماكن الحساسة بالجسم، لذلك سوف نبحث عن وصفات لتفتيح البشرة بالكركم إلى جانب مكونات أخرى تساعد على التفتيح أيضا، اليكم بعض الوصفات. مكونات ماسك الكركم والليمون ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. خطوات التحضير:- مزج الكركم مع الليمون في وعاء صغير حتى نصل الى خليط قوامه كريمى.

يوضع الخليط على بشرة نظيفة وجافة ويتم وضع طبقة من الماسك على البشرة ويترك لمدة ١٥ دقيقة.

بعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد.

للحصول على أفضل النتائج يجب استخدام الماسك يوميا.

يجب عمل اختبار للماسك على مكان صغير باليد حتى نختبر تحسس الجلد. مكونات ماسك الكركم والعسل:- ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الحليب السائل. خطوات التحضير:- نقوم بخلط المكونات بالكامل في بولة صغيرة حتى يصبح الخليط متجانس.

بعد غسل البشرة وتنظيفها وتجفيفها نضع المزيج على الوجه بالكامل ويترك لمدة ٢٥ دقيقة.

نقوم بشطف الوجه بالماء البارد جيداً.

تكرر هذه الوصفة ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً. مكونات ماسك الكركم الحليب:- ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتين كبيرتين من خشب الصندل المطحون.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل. خطوات التحضير:- نقوم بمزج خشب الصندل المطحون مع الكركم ثم نضيف الحليب بالتدريج.

نستمر في مزج المكونات حتى نحصل على خليط متماسك.

يوضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك لمدة ٢٠ دقيقة.

يشطف الوجه جيداً بالماء.

يمكن استخدام هذه الوصفة يومياً حتى الحصول على أفضل النتائج. فوائد الكركم للبشرة يساعد على تغذية البشرة وتعطيها النعومة واللمعان.

يساهم الكركم مع الاستمرار عليه على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يساعد على بناء الكولاجين بالبشرة لاحتوائه على فيتامين سي.

يحافظ على مرونة الجلد وتنعيمه.

يساعد على تنظيف وتنقية البشرة والتخلص من الشوائب والرؤوس البيضاء.

تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

يساعد في علاج البثور السوداء وحب الشباب. عمر شويل - جدة خلطة الكركم السحرية لتبييض وتفتيح البشرة لن تتخيلي النتيجة من أول استعمال - ثقفني

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