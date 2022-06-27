“ألذ مقبل”.. سر البابا غنوج في البيت زي المطاعم وتحضيرها على الطريقة الشامية بمكونات بسيطة هتعجبك

البابا غنوج يعد واحد من المقبلات التي تزداد شهرته في بلاد الشام ومصر حيث يتميز بالنكهة اللذيذة التي تعطي الطعم الأفضل للمأكولات على سفرة الطعام، كما أن طريقة تحضيره تعد صحية للغاية حيث لا يتم وضع زيوت نباتية ضارة بالإضافة إلى العناصر الغذائية الكبيرة التي يحتوي عليها البابا غنوج ويعد الأساس في عمل هذه الطريقة هو الباذنجان، وقد كثرت العديد من الأحاديث حول سبب تسمية هذا الطبق بذلك الإسم ولعل واحدة من أشهر هذه القصص هي القس غنوج الذي تواجد في القرون الماضية وقرر أحد الفقراء أن يقدم له طبق لذيذ لذلك صنع له طبق مميز من الخضراوات والباذنجان وتم إطلاق عليها تلك التسمية بعد ذلك، ويمكن عملها بجانب كفتة الحاتي أو المشاوي بوجه عام والتي يمكن الإطلاع على طريقتها عبر الرابط الموضح.

سر البابا غنوج في البيت زي المطاعم

ويتم تحضير البابا غنوج عن طريق وضع الباذنجان المشوي مع الطحينة والثوم كما تضاف بعض البهارات وقد تم إطلاق إسم ملك المقبلات الشامية، ويجب الإهتمام بإختيار ثمار باذنجان طازجة والتي تكون واضحة على شكل أملس وخالية من التجاعيد، ويتم وضعها على النار بشكل مباشر مع صنع بعض الفتحات بها، وحسب الدراسات التي تم عملها عليها فإنه يحتوي على مضادات أكسدة عالية والتي تزيد من صحة القلب وتمنع الأمراض عنه، ويوجد به القليل من السعرات الحرارية والدهون بما يجعله مناسب في الدايت.

مكونات عمل البابا غنوج