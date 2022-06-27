الكيك الاقتصادي لكل يوم هش ولذيذ وبقوام رائع وبطريقة سهلة وسريعة

الكيك الاقتصادي ، يعتبر من أنواع الكيك الهش والخفيف يتميز بقوام طري وهش من الداخل وله قوام مرتفع ولذيذ، يتم تحضيره من أبسط المكونات التي تتوفر لدينا بالمنزل، ويعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلويات المغذية والمفيدة لاحتوائه على البيض والحليب، فهو مناسب جدًا للأطفال وأيضا للكبار فهو رائع جداً في وجبة الإفطار بجانب الشاي أو الحليب، ويعتبر الكيك من أكثر الحلويات التي تقدم بأكثر من طريقة وبمكونات مختلفة ومن أشهر أنواع الكيك كيكة الزبدة والكيك الإسفنجي والكيك العادي والكيكة بالشوكولاتة وكيك الشيفون وأنواع أخرى عديدة ومتنوعة لكل منها قوامه ومذاقه الخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكيك الاقتصادي بطريقة سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل الكيك الاقتصادي

يتكون الكيك من مكونات سهلة وبسيطة في تحضيرها وهي كما يلي:ـ

3 بيضات.

كوب من السكر.(150جرام)

نصف كوب من الزيت.(120 مل)

كوب من الحليب السائل.(150 جرام)

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

2 كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.(باكيت)

للتزين

مربى النوع حسب الرغبة.

جوز هند مبشور.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكيك الاقتصادي الهش بخطوات بسيطة جداً وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

نضع البيض مع رشة من الملح في طبق كبير، ثم نضيف السكر ونخفق المكونات باستخدام المضرب اليدوي. ثم نستمر في الخفق حتي يذوب السكر تمامًا ثم نضيف الزيت ونقلب المكونات، ثم نضيف الحليب ونستمر في الخفق. يضاف بشر البرتقال ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس. يضاف الدقيق تدريجيًا مع التقليب حتي يختفي الدقيق تمامًا ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب المكونات مع بعضها البعض، حتي يصبح الخليط ناعم خالي من التكتلات. يسكب الخليط في قالب كيك(دائري أو مستطيل) مدهون بالسمنة ومبطن برشة من الدقيق.

طريقة تسوية الكيك بالطريقة الصحيحة