في خطوة واحدة أسهل طريقة لعمل كيكة الخلاط السريع في المنزل والطعم حكاية

كيكة الخلاط السريع تعتبر من أنواع الكيك السهلة؛ حيث أنها لذيذة وهشة ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، كما يمكن إعدادها بالكثير من النكهات منها بالبرتقال ومنها بالشيكولاتة وبالزبادي فهى من الوصفات البسيطة السهلة التي يمكنك إعدادها في منتهى السرعة والكثير من الأمهات يرغبن معرفة طريقة سهلة لعمل هذا النوع من الكيك في المنزل وهذا ما نقدمه لكم من خلال مقالنا هذا اليوم لكي تقوموا بعمل كيك هش ولذيذ بطريقة ناجحة.

كيكة الخلاط السريع

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيكة الخلاط السريعة؛ فهي لذيذة الطعم وخفيفة ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب ونصف دقيق أبيض منخول متعدد الاستخدام.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من اللبن الحليب السائل.

كوب كبير من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيكة الخلاط بمنتهى السهولة، والتي لا تستهلك وقت في تجهيزها وهذه الطريقة تتمثل في الآتي:

يتم إحضار الخلاط الكهربي ونضع به كلا من اللبن الحليب السائل والبيض والفانيليا والسكر والزبدة، ثم نخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط تماما.

نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق المخنول مع البيكنج بودر.

نضع الخليط تلستئل على الدقيق والبيكنج بودر، وتقلب المكونات جيدا لمدة خمسة دقائق.

نحضر صينية ويتم دهانها بالسمن ورشة من الدقيق حتى لا تلتصق.

نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتى ينضج.

بعد خروجها من الفرن نتركها تبرد ويتم تقطيعها وتقدم مع كوب من الشاي.

طريقة عمل كيكة البرتقال

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيكة البرتقال اللذيذة بمكونات بسيطة، وتتمثل هذه المكونات من الاتي:

كوب ونصف دقيق أبيض منخول.

كوب كبير من عصير البرتقال.

كوب سكر بودرة كبير.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل صنية كيكة بالبرتقال بمنتهى سهولة وسرعة، وهى كالآتي: