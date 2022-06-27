أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من تجاعيد الجبهة وحول العين

كولاجين طبيعي لشد التجاعيد، يعاني العديد من السيدات عند التقدم في السن من التجاعيد التي تسبب لهم الإزعاج بشكل كبير، لذلك يبحثن عن طرق للتخلص من هذه التجاعيد بشكل نهائي وبأقل التكاليف ولا تؤثر على جمال البشرة من كثرة الاستخدام، حيث توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تمدك بالكولاجين الطبيعي الذي يمنحك تفتيح وشد للبشرة بشكل كبير، ويوجد هناك العديد من المواد الطبيعية مثل لبان الدكر والذي يعد من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة في شد الوجه والتي تمنحك تفتيح ونضارة للبشرة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كولاجين طبيعي لشد التجاعيد

يمكنك وبكل سهولة إعداد كولاجين طبيعي بمكونات سهلة وبسيطة، بعيداً عن استخدام الكريمات الكيميائية المضرة بالبشرة والتي قد تضر الجلد بشكل معتاد، والتي تكون كالآتي:

نقوم وبكل سهولة إحضار كوب من لبان الدكر ونقعه لمدة يوم في ماء مغلي.

ثم نقوم بعد ذلك بإحضار كريم مرطب ووضع ماء لبان الدكر وتقليبه جيداً للحصول على مزيج متجانس وتقوم بتطبيقه يومياً على البشرة بحركة دائرية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد.

كما يمكنك طحن لبان الدكر وعمل عجينة بإضافة الماء وتقليبه جيداً وتطبيق الخليط على البشرة وتحريكه بشكل دائري وتركة لكي يجف تماماً.

ثم نقوم بعد ذلك غسل الوجه جيداً وغلق المسام وتكرر الوصفة للوصول إلى أفضل النتائج.

فوائد منقوع لبان الدكر للجسم

يعمل على التخلص من السموم الموجودة بالجسم.

يساعد على التخفيف من الصداع.

يعمل على علاج السرطان.

كما يساعد بشكل كبير على علاج التهاب القولون.

يمنع بشكل نهائي مشاكل الجهاز الهضمي.

يقلل لبان الدكر من الالتهاب بشكل كبير.

يعمل كمدر للبول.

يساعد في علاج الشعر وفروة الرأس.

فوائد لبان الدكر للبشرة

حيث أن للبان الدكر فوائد عديدة للبشرة ومنها التخلص من التصبغات الجلدية وتفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء، بالإضافة للقضاء على علامات التمدد الجلدية الموجودة تحت العين وفي الجبهة وحول الأنف والتي تتمثل في الآتي:

يعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها بشكل كبير.

يمد الجلد بالكولاجين الذي يعمل على تجديد خلايا الجسم.

يخلصك من كافة التصبغات الموجودة في البشرة وتحت العينين.

يعمل كمطهر قوي للجروح ويساعد في التخفيف من الألم المصاحب لها.

يمكن لمصابي الربو تناوله فهو يقلل من أعراضه.

يحميك من تعرضك للإصابة بالسرطان.

في الختام فقد تعرفنا على كولاجين طبيعي لشد التجاعيد ومكوناته وطريقة تحضير الكولاجين من خلال لبان الدكر، كما تعرفنا على فوائد لبان الدكر للبشرة والصحة.