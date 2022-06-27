طريقة عمل مقشر للجسم في البيت بمكونات طبيعية 100% مجرب ومضمون هيخليكي تبقى منورة في العيد

تتواجد مقشرات الجسم منذ فترة ليست بقريبة ، ولكن ظهرت مجموعة متنوعة منها على مر السنين ، بما في ذلك تلك المصنوعة من القهوة والملح والسكر، ولكن سوف نخبركم بطريقة عمل مقشر سكراب للجسم في المنزل، فاللمقشرات فوائد عظيمة، من أهما أنها تجعل الجلد ناعم، بالإضافة إلى التخلص من بقايا الجلد الميت، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وينصح خبراء التجميل بضرورة وجود مقشرات للجسم في المنزل، خاصةً في فصل الشتاء لأن الجلد يجف في هذه الفترة، ولكن المقشرات المُصنعة قد يكون لها آثار جانبية ضارة أو نتائج عكسية، لذلك يفضل أن يتم صناعتها في المنزل بطرق طبيعية.

طريقة عمل مقشر للجسم في المنزل

قبل أن نذكر لكم كيفية عمل مقشر للجسم في المنزل، أولاً ، دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل الجلد، فالتقشير هو عملية طبيعية تؤدي إلى تساقط الجلد الميت ، ويحدث بشكل منظم كل فترة، تعتمد مدى جودة هذه العملية على عدد من العوامل أبرزه، الفئة العمرية ونوع البشرة، فضلاً عن المنتجات التي يتم استخدامها، ومع ذلك ، فإن العملية ليست مثالية بنسبة 100٪ ، ويمكن ألا تزيل بقايا الجلد الميت بشكل نهائي، وتعمل مقشرات الجسم على إزالة خلايا الجلد الميتة ، وبالتالي تقوم بتوفير عدة فوائد منها:- أنها تسمح للبشرة بامتصاص المرطب بشكل أفضل،عن طريق القيام بإزالة خلايا الجلد الميتة ، فإن أي مرطب يوضع بعد ذلك سوف يمتصه الجلد بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنها تعمل على تفتح المسام وتمنع نمو الشعر تحت الجلد، أومايعرف باسم جلد الوزة، واالذي يظهر نتيجة إزالة الشعر بمكنة الحلاقة وعدم الترطيب بعده.

سكراب القهوة والسكر

يوجد العديد من الأفكار لعمل مقشر للجسم في المنزل، بطرق سهلة وبسيطة، وذلك من خلال وضع ملعقتين من أي سائل استحمام، ثم أضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من السكر، وأضيفي إليه ثلاث ملاعق من القهوة أو الليمون أو البرتقال وربع كوب من زيت الزيتون، ثم اخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض، وضعيه على الجلد، وقومي بتحريكه في حركات دائرية برفق، واتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء البارد.