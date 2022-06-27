لذيذ وشهي وسريع بسكويت العشر دقائق في البيت بخطوات سهلة وبسيطة

بسكويت العشر دقائق يعد من ألذ أنواع البسكويت حيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، ويعتبر بسكويت العشر دقائق من أشهر الحلويات على مستوى العالم خاصة في أوروبا والكثير من السيدات يبحثن على طريقة سهلة لعمله، لذلك أعددنا لهم هذه الطريقة البسيطة لكل سيدة مبتدئة لتجهيز هذا النوع من البسكويت وذلك من خلال مقالنا اليوم.

يعتبر هذا النوع من البسكويت من أفضل الأنواع خاصة للأطفال لأنه ذو طعم مميز ولذيذ، وكذلك يسهل عمله على ربة المنزل ولم يكلفها الكثير وسريع التحضير، ويقدم بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي أو العصير المفضل لدى كل شخص وتكون مكوناته في متناول الجميع بالمنزل من داخل المطبخ واليكم المكونات والطريقة.

بسكويت العشر دقائق

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على بسكويت العشر دقائق الرائع؛ حيث أنه لذيذ الطعم يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص ويعتبر من أسهل الوصفات المنزلية ومكوناته متوفرة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة كبيرة.

كوب متوسط الحجم من السكر.

مقدار كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الحليب السائل.

عدد 2 بيضة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة سهلة جدا، وهو غير مكلف لأن مكوناته متوفرة في كل مكان وخطواته سريعة وبسيطة، والخطوات هي: