نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذ وشهي وسريع بسكويت العشر دقائق في البيت بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي
بسكويت العشر دقائق يعد من ألذ أنواع البسكويت حيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، ويعتبر بسكويت العشر دقائق من أشهر الحلويات على مستوى العالم خاصة في أوروبا والكثير من السيدات يبحثن على طريقة سهلة لعمله، لذلك أعددنا لهم هذه الطريقة البسيطة لكل سيدة مبتدئة لتجهيز هذا النوع من البسكويت وذلك من خلال مقالنا اليوم.
يعتبر هذا النوع من البسكويت من أفضل الأنواع خاصة للأطفال لأنه ذو طعم مميز ولذيذ، وكذلك يسهل عمله على ربة المنزل ولم يكلفها الكثير وسريع التحضير، ويقدم بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي أو العصير المفضل لدى كل شخص وتكون مكوناته في متناول الجميع بالمنزل من داخل المطبخ واليكم المكونات والطريقة.
بسكويت العشر دقائق
من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على بسكويت العشر دقائق الرائع؛ حيث أنه لذيذ الطعم يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص ويعتبر من أسهل الوصفات المنزلية ومكوناته متوفرة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- بيكنج بودر بمقدار ملعقة كبيرة.
- كوب متوسط الحجم من السكر.
- مقدار كوب من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن الحليب السائل.
- عدد 2 بيضة.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة سهلة جدا، وهو غير مكلف لأن مكوناته متوفرة في كل مكان وخطواته سريعة وبسيطة، والخطوات هي:
- يتم إحضار وعاء متوسط الحجم ونصع به كلا من الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم يتم خلطهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس.
- بعد ذلك نحضر وعاء أخر ونضع به كلا من السكر واللبن والفانيليا، ويتم خلطهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يصبح الخليط فاتح اللون كريمي.
- نضع الخليط الكريمي على مكونات الدقيق ويتم العجن جيدا، وذلك حتى نصل إلى القوام المظبوط ثم نقسم العجين نصفين.
- نضع الكاكاو مع مقدار مناسب من اللبن وذلك في إناء مناسب، ويتم خلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط جيدا.
- ثم نسكب هذا الخليط على النصف الثاني للعجين ويقلب جيدا.
- يتم تشكل العجين بأي شكل ترغبه أو من الممكن وضع العجينة على سطح المطبخ، ومن ثم عمل دوائر متوسطة الحجم بالكوب.
- نضع البسكويت في صينية الفرن.
- يسخن الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة، ثم نضع داخله الصينية لمدة ربع ساعة حتى يصل إلى اللون الذهبي.
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