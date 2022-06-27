وصفات طبيعية لتفتيح وتنعيم وتعطير الإبط والتخلص من رائحة العرق في دقائق

مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يبدأ العديد من الأشخاص بالانزعاج من العرق وتقل ثقتهم من أنفسهم بسبب القلق المستمر من انتشار رائحة العرق الكريهة، فيبدأون بالبحث عن أأمن الطرق التي تساعد على التخلص من الروائح الكريهة ومقاومة حرارة الصيف، ولكن أن تكون الطريقة بمكونات غير مكلفة وسهلة التحضير، ويمكنكم من خلال المقال التالي معرفة أفضل الطرق للتخلص من العرق وتنعيم المنطقة.

وصفة لتفتيح وتنعيم الابط والقضاء على رائحة العرق

من خلال مكونات منزلية بسيطة يمكن للرجال والسيدات التخلص من الرائحة والكريهة وذلك عن طريق اختيار إحدى الوصفات الآتية:

وصفة الشبة وصودا الخبز

المكونات:

ملعقتين من بودرة الشبة.

ملعقتين من صودا الخبز.

طريقة التحضير:

وضع مقدار متساوي من المكونين وخلطهم جيدًا.

حفظهم في علبة محكمة الغلق.

استخدام الخليط عن طريق فرك المنطقة لمدة عشر دقائق بشكل دوائر.

المواظبة لمدة شهر على هذه الوصفة كما انها تعمل كصنفرة للجسم.

وصفة مسحوق الأرز والخل

المكونات:

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من الخل الابيض.

طريقة التحضير:

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس.

الحصول على قوام لين ومتماسك.

يتم بعد ذلك فرد الخليط على البشرة بالتساوي.

يترك الخليط على المنطقة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

ثم يتم شطف المنطقة بالمياه والغاسول الصحي.

يفضل تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد.

وصفة الكركم والفازلين

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير:

قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس بشكل فعال.

ضعي الخليط الان على البشرة.

يتم ترك الخليط لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

قومي بشطف المنطقة بالمياه والصابون.

يتم تجفيف المنطقة جيدًا برفق.

لابد من تكرر هذه الوصفة بشكل يومي.

مياه الورد وعصير الليمون

المكونات:

ملعقة واحدة من مياه الورد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من الملح الخشن.

طريقة التحضير:

في طبق مناسب يتم خلط المكونات جميعها مع بعضها البعض حتى يتم التجانس.

لابد من الحصول على قوام لين وناعم.

افردي الخليط على البشرة وتحديدًا منطقة تحت الابط بشكل جيد.

يتم فرك الخليط على البشرة بحركات دائرية.

يترك الخليط بعد ذلك على البشرة لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.

اغسلي البشرة بالمياه الفاتر.

وصفة زيت الزيتون وعصير الليمون لتفتيح الابط

المكونات:

4 ملاعق من زيت الزيتون.

2 ملعقة عصير الليمون.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة ملح خشن.

طريقة التحضير والاستخدام: