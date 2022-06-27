حلوى سهلة بطريقة سريعة واقتصادية وبمذاق روعة ومميز وأحلى من المحلات

حلوى سهلة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل حلى الفيمتو، وحلاوة الجبن، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة بألذ الوصفات.

مكونات حلوى سهلة

تتكون حلوى سهلة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكاسترد

170 مل حليب.

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 صفار بيض.

8 جم فانيليا

مقادير العجينة

170 جم دقيق.

بيضة وبياض بيضة.

50 مل زيت.

60 جم سكر.

8 جم بيكنج بودر.

120 مل حليب.

للتزيين

مربى المشمش.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلوى سهلة بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر الكاسترد، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والنشا وصفار البيض والفانيليا، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.

ثم نرفع الحلة من على النار ونتركه يبرد.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والزيت، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الحليب ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم ننخل نصف كمية الدقيق على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

بعد ذلك ننخل الكمية المتبقية من الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

ثم نحضر 6 قوالب صغيرة، ثم نوزع فيهم العجين ونساويهم جيدًا.

ثم نضع الكاسترد في كيس ونقطع طرفه أو كيس حلواني.

بعد ذلك نزين القوالب بالكاسترد