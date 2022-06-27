نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين فقط اعملي مزيل عرق طبيعي يدوم 24 ساعة وتفتيح دائم للابطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمكونين فقط اعملي مزيل عرق طبيعي، من الأمور التي تشغل بال الكثيرون التخلص من رائحة العرق الكريهه في الجسم، التي تسبب لهم الضيق فيبحثون عن وصفات طبيعية تساعدهم في الحصول على رائحة مميزة تدوم لوقت طويل، بدل من استخدام مزيل العرق الصناعي الذي لا تدوم رائحته لفترات طويلة، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل مزيل العرق الطبيعي في المنزل بمكونات طبيعية.

بمكونين فقط اعملي مزيل عرق طبيعي يدوم 24 ساعة

المكونات

كوب من زيت جوز الهند.

كوب من شمع العسل.

نصف كوب من النشا.

كوبان من الدقيق.

3 ملاعق من صودا الخبز.

قطرات من زيت شجرة الشاي والعنب.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك إذابة شمع العسل مع زيت جوز الهند في حمام مائي، قبل أن يذوب بشكل تام يتم إصافة النشا والطحين وصودا الخبز، عليك تقليب المكونات حتي تءوب بشكل تام وتتجانس مع بعضها، قومي برفع المزيج على النار ويتم إضافة الزيوت العطرية بعد أن يبرد الخليط، عليك وضع الخليط في عبوة محكمة الغلق واستخدامة عند الحاجة.

أسهل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي بالمنزل

المكونات

كمية من الشبة.

ملعقتان من بودرة التلك.

كمية بسيطة من المسك.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك إحضار كمية مناسبة من الشبة وطحنها جيداً، ثم قومي بإضافة ملعقتين من بودرة التلك، ثم قومي بإضافة المسك عليم خلط المكونات جيداً ثم قومي بإحضار وعاء وقومي بحفظ الخليط به، ويمكنك استخدام مزيل العرق في أي وقت فهو لا يسبب أي أضرار من استخدامه لانة مكون من مواد طبيعية، كما يساعد في تفتيح تحت الابطين والمناطق الداكنة ويعطي رائحة مميزة للجسم تدوم لوقت طويل.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

عليك إحضار كمية من كريم الجلسرين الأصلي، ثم قومي بإضافة ملعقة من الشبة وبودرة الأطفال وفنجان من ماء الورد، ويمكنك إضافة كمية من المسك عليك خلط المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلين على قوام كريمي، ثم قومي بإحضار علبة فارغة وقومي بحفظ الخليط فيها والاستمرار على استخدامه فيعطي رائحة مميزة للجسم كما يساعد في تفتيح المناطق الداكنة.