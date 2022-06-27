نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى روتين للعناية بالبشرة في فصل الصيف لترطيب وتنعيم وتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكثر جميع مشاكل البشرة فى فصل الصيف نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، في فصل الصيف نكون معرضين أكثر لاسمرار الجلد وتصبغات البشرة وظهور النمش والكلف على الوجه والرقبة، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات الآمنة تماماً على صحة البشرة، لذلك ننصحك عزيزتى باتباع روتين يومى للحفاظ على بشرتك من عوامل الجو الخارجية، وسوف نعرض فى هذا المقال عن روتين يومى للاعتناء بالبشرة.

إعداد روتين يومي للعناية بالبشرة

الروتين اليومى للعنايه بالبشره يتلخص فى ثلاث أشياء مهمة إذا اتبعتها كل سيده سوف تحصل على بشرة نظيفة خالية من العيوب والشوائب وملخص العناية اليومية بالبشرة هى كالاتى غسول يناسب نوع البشرة ومقشر لازالة الخلايا الجلد الميت المتراكم على سطح الجلد وكريم مرطب للبشرة وإليكم طريقة عمل الغسول والمقشر والمرطب بوصفات طبيعية آمنه تماماً على البشرة.

طريقة عمل غسول للبشرة

قبل البدء بالعمل بغسول طبيعى للبشرة لابد أن تعرفى ما هو نوع بشرتك هل بشرتك دهنية أم جافة أو عادية أو مختلطة.

إعداد غسول للبشرة الدهنية

البشرة الدهنية هى من أكثر أنواع البشرة المعرضة للحبوب والدهون والبثور، كما أن الحبوب تؤدي إلى ترك آثار لها فتعمل على اسمرار الجلد وتكون طبقات جلد ميتة تتراكم على سطح البشرة مما تجعل البشرة تظهر بشكل غير لائق.

طريقة تحضير واستخدام الغسول:

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع معلقة كبيرة من العسل النقى.

بواسطه قطعه من القطن قومى بتدليك البشرة بهذا الخليط جيداً على البشرة لمدة دقيقتين بحركات دائرية.

ثم اتركيه على البشرة خمس دقائق وبعدها اغسلى وجهك بالماء فقط.

طريقة عمل مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت

المكونات:

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء بلاستيك صغير ونضع بداخله السكر والليمون وماء الورد ونخلطهم يتجانسوا.

نضع المقشر بعد غسيل الوجه بالغسول ونتركه على البشرة لمدة عشر دقائق.

نفرك المقشر من الوجه بواسطة اليدين خصوصاً فى منطقة الأنف والجبين والذقن المناطق التي توجد بها البثور.

نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد.

نضع ماء ورد لإغلاق المسامات.

هذه الوصفة سوف تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت و المحافظة على بشرتك نظيفة ونضرة، اخر خطوة فى العنايه بالبشره نضع اى نوع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة من أجل الحفاظ على نعومة ورطوبة الوجه.

وصفة لتفتيح وتوحيد لون البشرة في الصيف

المكونات:

3 ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة من دقيق الحمص.

عصير نصف ليمونة.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام: