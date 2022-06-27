فطائر الطاسة بالزبدة والسكر ألذ أنواع الفطائر سهلة وسريعة بدون فرن

فطائر الطاسة بالزبدة والسكر ، تعد الفطائر من ألذ المعجنات التي نجد عليها إقبالاً كثيرا في العديد من المخابز والأفران، وخاصة فطائر الزبدة والسكر فهي من ألذ الفطائر التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو في العشاء فهي فطائر تمتاز بقوام هش ورائع، ويتم تجهيزها بالمنزل داخل المقلاة وبدون حاجة إلي خميرة أو فرن، تعتبر من أسرع وأبسط الفطائر التي يمكن تجهيزها داخل المنزل، لا تحتاج إلي مجهود أو تعتب في تحضيرها تسويتها بسيطة جدًا وتشبه في قوامها الفطير المشلت ولكن بطريقة تشكيل ومكونات مختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة بالزبدة والسكر بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الطاسة بالزبدة والسكر

تتكون الفطائر من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة من الملح.

لدهن الفطائر

كوب ونصف من الزبدة.

2 كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الحليب (اختياري).

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الطاسة بالزبدة والسكر من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

أولا نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والملح جيدًا بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نقوم بإضافة الزيت ونخلط جيدًا ثم نضيف الماء تدريجيًا ونبدأ بالعجن، حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بدهن العجينة بالزيت ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتترك لترتاح لمدة ساعة على الأقل حتي ترتاح.

طريقة تشكيل العجينة