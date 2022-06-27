نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الطاسة بالزبدة والسكر ألذ أنواع الفطائر سهلة وسريعة بدون فرن في المقال التالي
فطائر الطاسة بالزبدة والسكر ، تعد الفطائر من ألذ المعجنات التي نجد عليها إقبالاً كثيرا في العديد من المخابز والأفران، وخاصة فطائر الزبدة والسكر فهي من ألذ الفطائر التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو في العشاء فهي فطائر تمتاز بقوام هش ورائع، ويتم تجهيزها بالمنزل داخل المقلاة وبدون حاجة إلي خميرة أو فرن، تعتبر من أسرع وأبسط الفطائر التي يمكن تجهيزها داخل المنزل، لا تحتاج إلي مجهود أو تعتب في تحضيرها تسويتها بسيطة جدًا وتشبه في قوامها الفطير المشلت ولكن بطريقة تشكيل ومكونات مختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة بالزبدة والسكر بالمنزل.
مكونات عمل فطائر الطاسة بالزبدة والسكر
تتكون الفطائر من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ
- 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ثلاث أرباع كوب من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- رشة من الملح.
لدهن الفطائر
- كوب ونصف من الزبدة.
- 2 كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب من الحليب (اختياري).
طريقة التحضير
يتم تحضير فطائر الطاسة بالزبدة والسكر من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- أولا نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والملح جيدًا بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ونخلط جيدًا ثم نضيف الماء تدريجيًا ونبدأ بالعجن، حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- نقوم بدهن العجينة بالزيت ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتترك لترتاح لمدة ساعة على الأقل حتي ترتاح.
طريقة تشكيل العجينة
- بعد ما ترتاح العجينة نقوم بتقسيمها إلى 6 أجزاء متساوية في الحجم، ثم يكور كل جزء على شكل كرة ثم تغطي وتترك لمدة ثلث ساعة حتى ترتاح مرة أخرى ويسهل فردها.
- ثم بعد ذلك نقوم بفرد الكرات على سطح صلب مرشوش بالقليل من الدقيق بواسطة النشابة الخشبية حتى تكون رقيقة جدًا.
- تدهن طبقة من العجين بالزبدة الطرية ثم يرش عليها السكر البودرة، ثم نقوم بوضع الدائرة الثانية فوق الدائرة الأولى.
- ثم ترش بالزبدة والسكرة ثم نضع فوقها الثالثة ثم نقوم بثني أطراف العجينة للداخل حتى لا يخرج السكر منها.
- ثم نكرر نفس الخطوات السابقة مع ثلاث طبقات العجينة المتبقية حتي يصبح لدينا فطيرتين.
- ثم بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة وواسعة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن تمامًا.
- ثم نقوم بوضع الفطيرة الأولى ونتركها على نار هادئة حتى تنضج وتتحمر، ثم نقوم بقلبها على الجانب الثاني حتى تنضج تمامًا وتكتسب اللون الذهبي تكرر نفس الخطوات مع الفطيرة الثانية.
- وعند تمام النضج تخرج الفطائر وتوضع في أطباق التقديم، ثم ترش بالحليب مباشرة وهى ساخنة أو تقدم بدون الحليب ثم تقدم ساخنة بألف هنا وشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطائر الطاسة بالزبدة والسكر ألذ أنواع الفطائر سهلة وسريعة بدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.