تطويل الشعر بجنون في اسبوع واحد شعرك هيوصل لحد كعب رجلك.. اقوى خلطة هندية سرية لتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وعلاج الصلع

تطويل الشعر بجنون في اسبوع واحد ، الكثير من السيدات والفتيات تبحث بشكل مستمر عن الوصفات الفعالة في زيادة طول وكثافة الشعر، ونظرًا لأن الكثير يفضلون اللجوء للوصفات الطبيعية التي تكون بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل، وتكون ذات فعالية كبيرة من بين التركيبات التجارية، فقد أصبح متوفر مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها القوية مع ألاف الأشخاص لذا فنحن هنا اليوم من أجل أن نعرض عليكم وصفات فعالة في مليء فراغات الشعر ومعالجة الصلع وزيادة طول ونعومة وقوة الشعر بمكونات طبيعية في المنزل.

تطويل الشعر بجنون في اسبوع واحد

يتم القيام بتحضير هذه الوصفة من أجل الحصول على شعر صحي وقوي ولامع ناعم منها:ـ

قناع البيض:ـ

نقوم بإحضار بيضة واحدة مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع، وملعقة من الخل.

ويتم وضع كافة المكونات في إناء عميق وتخلط المكونات سويًا بطريقة جيدة حتى أن نحصل على خليط متجانس.

يتم تدليك فروة الرأس بالمزيج وتغطى بقبعة الاستحمام وتترك لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء المدة يتم غسل الشعر بالماء البارد من أجل التخلص من رائحة البيض النضج، ومن ثم يغسل مرة أخرى بالماء الفاتر والشامبو.

زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من بين الزيوت المليئة بالأحماض الدهنية التي تساهم في ترطيب الشعر بطريقة جيدة.

إلى جانب احتوائه على خواص مضادة للبكتيريا والميكروبات مما يجعله من العلاجات الفعالة لفروة الرأس الجافة.

يساعد في التخلص من قشرة الشعر وينشط فروة الرأس للتمتع بفائدة وتغذية كاملة.

يتم وضع القليل من زيت الخروع في إناء صير وتسخن بالميكروويف ويترك لمدة 10 ثواني، ويجب أن يكون دافئ ليس ساخن.

ويتم وضعه في راحة اليدين ويفرك به فروة الرأس برفق من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة ربع ساعة ومن ثم يشطف بالماء والشامبو بشكل جيد.

الزبادي والخردل