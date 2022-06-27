اصنعي بنفسك قراقيش اليانسون والشمر في المنزل خطوة بخطوة

تعتبر قراقيش اليانسون والشمر ، من أنواع المخبوزات المشهورة في المطبخ الفلسطيني، تعد أيضاً من الوجبات الخفيفة الشهية واللذيذة لأنها تتميز بطعم اليانسون والشمر المختلفان اللذان يجعلان رائحتها ذكية، وهي من الحلويات التي تشتهر بها مصر أيضاً، وهي تعد من معجنات عيد الفطر والحلويات المشهورة في هذه الأيام، وهي من المخبوزات التي لها مذاق لذيذ وقوام مقرمش ومغذية جداً ومفيدة، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل قراقيش اليانسون والشمر في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل قراقيش اليانسون والشمر

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الحلوى الشهية المقرمشة وهي كالتالي:-

كوب من السميد.

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب ينسون مطحون.

2 معلقة صغيرة من حبة البركة.

ربع كوب شمر مطحون.

نصف معلقة صغيرة بيكربونات الصودا.

نصف كوب زيت زيتون.

كوب ماء.

زيت ذرة للقلي.

للتقديم:-

شربات.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات تحضير قراقيش اليانسون والشمر الشهية في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالتالي:-

أولاً في وعاء الخلاط ضعي، الدقيق والسميد وحبة البركة واليانسون، والشمر والبيكربونات والزيت، ثم ثبتي مضرب العجن وشغلي لتختلط المكونات جميعاً. ثم أضيفي الماء وشغلي علي سرعة متوسطة لمدة دقيقة لتتكون عجينة متماسكة. بعد ذلك خذي قطعة من العجينة بحجم البيضة، وشكليها إلي حبل بعرض 1سم. وسماكة 1 ونصف سم، ثم قطعي الحبل إلي قطع صغيرة بطول 4سم. ثم أمسكي بقطعة العجينة بين اصابعك ولفيها بشكل حلزوني ثم ضعي في طبق. بعد ذلك ضعي الشربات في طبق عميق واتركيه جانباً. ثم في مقلاة عميقة ضعي زيت الذرة بحيث يكون بارتفاع 2سم وسخني علي نار متوسطة. ضعي قطع قراقيش في الزيت حتي تمتلئ المقلاة، ثم انتظري لتطفو القطع علي سطح الزيت ثم باستعمال معلقة ذات ثقوب قلبي قراقيش إلي أن يصبح لونها ذهبي فاتح. ثم اخرجي قراقيش من الزيت وضعيها مباشرة في الشربات البارد، ثم انقليها إلي طبق التقديم وبألف صحة وعافية.

فوائد اليانسون والشمر للجسم

هيا بنا نتعرف علي فوائده العظيمة وهي كما يلي:-