نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكى مش هتروحى للكوافير تانى.. صبغ الشعر فى البيت باللون الاحمر الجذاب وتغطية الشيب قبل العيد بخلطة سرية رهيبة والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتحداكى مش هتروحى للكوافير تانى.. صبغ الشعر فى البيت ، من الأفكار التي تدور في أفكار الكثير من الأمهات والسيدات تغير ألوان الشعر بالأخص لتغيير الألوان الجريئة منها اللون الأحمر، ولكن يخشي الكثير منهن من أي مواد كيميائية ضارة التي قد يتم استخدامها من قبل الصالونات ومراكز التجميل من أجل تثبيت اللون والتمتع بنتائج أفضل، حتى إذا كان هذا على حساب صحة ونضارة الشعر، لذا سوف نساعدك من خلال ذلك المقال من القيام بصبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل إلى جانب العديد من النصائح الخاصة بصبغ الشعر باللون الأحمر طبيعي دون استخدام الحناء تابعونا.

اتحداكى مش هتروحى للكوافير تانى.. صبغ الشعر فى البيت

يعتبر اللون الأحمر من بين الألوان الجريئة بعالم الصبغات الشعر لكنه بذات الوقت من أفضل ألوان صبغات الشعر التي تتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء أو البشر السمراء، وسوف نتعرف على الخطوات المتبعة لصبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل بنفسك دون أن تحتاج للذهاب لمراكز التجميل ويتم صبغ الشعر كالآتي:ـ

وصفة البنجر وعصير الجزر

ذلك الصبغة لا تقوم بصبغ الشعر فقط ولكنها توفر له التغذية الكاملة لأنه غني بالبروتينات والفيتامينات الهامة للشعر ويجب تكرار الوصفة كل شهر للحصول على أفضل النتائج وتتم كالآتي:ـ

كوب من عصير البنجر.

كوب من عصير الجزر.

نصف كوب من الشاي الأسود.

القليل من زيت جوز الهند.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير:ـ

يتم مزج عصير البنجر مع عصير الجزر ويضاف له الشاي الأسود مع القليل من زيت جوز الهند وعصير الليمون.

يتم خلط كافة المكونات معًا ومن ثم تطبق الصبغة على الشعر مع الحرص على عدم تلامس الصبغة لفروة الرأس وننتظر قليلاً قبل القيام بغسل الشعر، كلما زادت المدة تكون النتائج أفضل.

بودرة دم الغزال

يتم أخذ 10 ملاعق من بودرة دم الغزال وتخلط في كمية من الماء وتترك حتى أن تتخمر لمدة ثلاث ساعات، ولا نتغاضى من القيام بالقليل من عصير الليمون على العجين، وحتى أن تصبح متماسكة ويتم وضع كمية مناسبة بالماء الدافئ ويترك على الشعر لمدة أربع ساعات.