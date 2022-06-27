نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكولاتة باونتي في المنزل بجوز الهند المغذي حضريها بأفضل الطرق وأقل التكاليف في المقال التالي

تعد شيكولاتة باونتي من أفضل أنواع الشيكولاتة المعروفة والتي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويقبلون على شرائها من المحلات دائما حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ وتحتوي على جوز الهند الذي يحبه كثير منكم، ومع غلاء الأسعار تفضل كثير من ربات المنزل إعدادها لأفراد العائلة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة ويبحث الكثير منكم عن طرق تحضيرها السريعة والمختلفة، وتحتوي شيكولاتة باونتي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة، تابع قراءة ما يلي لكافة التفاصيل. مقادير عمل شيكولاتة باونتي في المنزل أربعة أكواب من جوز الهند المبشور

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

علبة واحدة كبيرة من اللبن المحلى

نصف كيلو جرام من الشيكولاتة الخام

رشة من الملح طريقة تحضير شيكولاتة باونتي في المنزل أولا نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع به النشا وجوز الهند واللبن المحلى ونقوم بالتقليب باستخدام ملعقة كبيرة حتى تتماسك المكونات مع بعضها البعض وتتكون لدينا عجينة الباونتي.

ثم نحضر صينية بها ورق زبدة، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل مستطيلات أو دوائر متوسطة حسب رغبتكم باستخدام اليد، ثم نرصهم في الصينية.

بعد ذلك نضع الصينية في الثلاجة ونتركها فترة قليلة حتى تتماسك قطع الباونتي، ثم نقوم بتحضير الشيكولاتة.

نحضر الشيكولاتة بعمل حمام مائي لها حيث نقوم بإحضار وعاء كبير ونملأ ربعه بالماء ونتركه على النار المتوسطة حتى يسخن ونحضر وعاء آخر صغير الحجم ونضع به كمية الشيكولاتة.

نضعه في وعاء الماء الساخن مع التأكد من عدم ملامسته لقاع وعاء الماء، ثم نقوم بتقليب الشيكولاتة حتى تذوب تماما.

ثم نرفع الشيكولاتة من على النار ونقوم بإخراج قطع الباونتي من الثلاجة ونضعها في وعاء الشيكولاتة المذابة باستخدام ملعقة كبيرة أو شوكة.

بعد ذلك نخرج قطع شيكولاتة باونتي ونضعها في صينية بها ورق زبدة، ثم ندخلها الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتماسك الشيكولاتة بها وتجف تماما.

ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونقوم بنزع الشيكولاتة التي توجد على الأطراف ونضع قطع شيكولاتة باونتي في طبق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة شيكولاتة باونتي في المنزل بجوز الهند المغذي حضريها بأفضل الطرق وأقل التكاليف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيكولاتة باونتي في المنزل بجوز الهند المغذي حضريها بأفضل الطرق وأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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