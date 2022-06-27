اصنعي بنفسك قراقيش العجوة الشهية في المنزل بخطوات سهلة جداً

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تعتبر قراقيش العجوة ، من أفضل السناكس المحبب علي مائدة الإفطار بجانب الحليب أو الشاي لدي الأطفال، وهي من المخبوزات التي تقدم في الأعياد في الكثير من الدول العربية، وهي نوع من المخبوزات اللذيذة التي تقدم سادة أو محشية بالعجوة، من المخبوزات السريعة والسهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة، تبحث دائماً الأمهات علي وصفات سريعة وسهلة للإفطار، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل قراقيش العجوة في المنزل خطوة بخطوة. مكونات عمل قراقيش بالعجوة تحتوي هذه الحلوى علي مقادير بسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:- كيلو من الدقيق المنخول.

ربع كيلو من السمن.

ربع كيلو زيت كريستال.

كوب ماء دافئ أو حليب للعجن.

ربع ماء دافئ للخميرة.

3 ملاعق كبار لبن ودرة.

باكو بكينج بودر.

3 ملاعق كبار سمسم محمص.

معلقة كبيرة ونصف من السكر.

رشة ملح.

معلقة كبيرة ونصف من الخميرة.

مقدار معلقة كبيرة ينسون.

معلقة كبيرة شمر مجروش. للحشو:- نصف كيلو عجوة.

مقدار معلقة كبيرة زبدة.

معلقة كبيرة سمسم. طريقة التحضير سوف نتعرف علي خطوات تحضير قراقيش بالعجوة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:- في ربع كوب ماء ضعي الخميرة والسكر وقلبيهم جيداً، ثم نتركهم جانباً حتي تتفاعل مع بعضها. ثم في بولة ضعي الدقيق والملح واللبن والسمسم والشمر واليانسون وقلبيهم مع بعض جيداً. بعد ذلك سخني السمن والزيت من غير ما يسخنوا أوي ونزليهم علي الدقيق وابدئي شربي الدقيق بالمادة الدهنية. ثم نزلي الخميرة بعد ما تتفاعل وقلبيهم جيداً، ثم ضيفي الماء أو اللبن بالتدريج لحد ما العجينة تلم وتكون طرية. بعد ذلك غاطيها وسبيها تتخمر نصف ساعة في مكان دافئ، ثم ضعي للعجوة معلقة كبيرة زبدة ومعلقة كبيرة سمسم واعجنيهم جيداً. ثم خذي جزء من العجين وافردي مستطيل بسمك نصف سم وافردي علي نصف العجين طبقة رقيقة من العجوة. وابدائي لفيها رول وقطعيها ورصيها علي صينية ألمونيوم مدهونة بالزيت. بعد ذلك اتركيها تتخمر مرة أخري وبعدها دخليها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية في رف أوسط حتي تأخذ لون ذهبي. نصائح مهمة لنجاح وصفة المعجنات عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:- ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن. عمر شويل - جدة اصنعي بنفسك قراقيش العجوة الشهية في المنزل بخطوات سهلة جداً - ثقفني

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