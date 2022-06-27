اسرار التجار لتخزين ورق العنب بكل سهولة من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هيفضل طازة وفريش بملعقة واحدة مذهلة

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اسرار التجار لتخزين ورق العنب بكل سهولة ، يعتبر ورق العنب من أشهر أنواع الكلات الشعبية والتي من الممكن تحضيرها بالكثير من الحشوات منها حشوة الأرز أو اللحم المفروم المعصج وغيرها من الحشوات، لذلك يرغب العديد من الأشخاص التعرف على طرق خاصة لتخزين ورق العنب من بين أهم الخطوات بحياة كل ربة منزل، ويم استخدامها طوال أيام السنة دون أن يتعرض للتلف، ونحن اليو سوف نلبي رغبة ربات البيوت ونوفر لكم طرق متبعة من أجل تخزين ورق العنب لأطول وقت. اسرار التجار لتخزين ورق العنب بكل سهولة أولًا يجب اختيار ورق العنب بعناية كبيرة وعلى أن يبقى دائمًا جيد وطازج، وهذا يعرف من ملمسه.

حيث أن تكون الورقة طرية عند الضغط عليها لا تتأذى بسهولة، وذلك النوع من ورق العنب يصلح للتخزين.

أما بالنسبة للأوراق الداكنة الجافة التي تتكسر خلال الضغط فهي لا تصلح أبدًا للتخزين.

ويتم حفظ ورق العنب في الفريزر دون سلق وبإمكانك غسله بعد ذلك عند خروجه من الفريزر وطهيه مباشرة.

أما بالنسبة لقبل التفريزر ننصح بعد غسل ورق العنب ولكن من الممكن تنظيف بفوطة مبللة بكمية من الماء. تخزين ورق العنب بزجاجة بلاستيك نقوم بتحضير ورق العنب من تقطيع العيدان التي توجد بالعنق.

من ثم نقوم بتنظيف ورق العنب وتجفف بطريقة جيدة.

نقوم بإحضار عصاه بحجم صغير للغاية ويلف عليها حمس أوراق عنب ومن ثم نسقط ورق العنب بالزجاجة البلاستيك الفارغة.

ونقوم بتكرار هذه الخطوات السابقة حتى أن تمتلئ الزجاجة بالورق وتفرغ الزجاجة من الهواء كليًا ونقوم بغلق الزجاجة.

تحفظ الزجاجة بمكان مناسب بدرجة حرارة الغرفة بعيد عن أشعة الشمس ومن الممكن الاحتفاظ به هكذا لمدة عام دون قلق. تخزين ورق العنب المسلوق تقطع أعناق اورق العنب.

ونقوم بإحضار ناء كبير ونضع به لتر من الماء وثلاث ملاعق من الملح ويضاف له ربع ملعقة من عصير الليمون والخل ويترك الإناء على نار متوسطة حتى أن يغلي.

نقوم بإضافة أوراق العنب بالإناء ويترك لمدة 30 ثانية حتى دقيقتين أو يتغير لونه.

نقوم برفع ورق العنب من ماء السلق ويوضع بماء مثلج وبعد أن يبرد تمامًا يرفع لمصفاة حتى أن يجف.

نقوم بترتيبه ووضعه داخل أكياس تفريز جافة ونظيفة. عمر شويل - جدة اسرار التجار لتخزين ورق العنب بكل سهولة من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هيفضل طازة وفريش بملعقة واحدة مذهلة - ثقفني

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