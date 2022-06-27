كنز رباني طبيعي يجعل شعرك طويل وكثيف جربيه على شعرك وستنبهري من نتيجة الوصفة على شعرك

مع فقد المرأة الكثير من العناصر الغذائية الهامة من جسمها نتيجة الحمل والرضاعة أو أداء العمل اليومي الشاق يبدأ ظهور تأثير ذلك بشكل سلبي على الصحة العامة للجسم وكذلك البشرة الشعر ولذلك عليكِ بتجربة بعض الوصفات الطبيعية التي بدورها تعمل على تغذية الشعر وتطويله مرة أخرى وظهوره بشكل لامع والتخلص من التقصف والمظهر الباهت للشعر، ولذلك سنعمل على عرض مجموعة من الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتغذيته بمكونات صحية غير مكلفة أو ضارة بصحة شعرك.

كنز رباني طبيعي يجعل شعرك طويل

تعتبر تلك الوصفة من الوصفات الصحية التي تعمل على علاج شعرك والتخلص تماما من مشاكله، كما تعيد تطويل الشعر مرة أخرى، وإليك تفاصيل عمل وصفة الشعر من خلال الآتي:

المكونات:

حبتان من البيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

مقدار نصب كوب صغير من الماء.

طريقة التحضير:

أولا: عليك بإحضار طبق غويط تقومي فيه بوضع البيض والماء ثم تقليبهم جيدا باستخدام المضرب اليدوي حتى يتم دمجهم كثيرا.

ثانيا: ومن بعد ذلك عليك أن تقومي بوضع زيت الزيتون مع الاستمرار في التقليب الجيد للخليط حتى يتجانس جيدا.

ثالثا: وعليكِ بعدها القيام بتنظيف عشرك من خلال شطفه بالماء الفاتر من جميع الجوانب وتنظيف الأطراق جيدا.

رابعا: ومن بعد ذلك عليكِ بتجفيف الشعر والبدء في إضافة المكونات العلاجية (الوصفة) إلى الشعر مع ضرورة توصيل المكونات إلى جذور الشعر وغمر الأطراف للشعر بها.

خامسا: ثم عليك ترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم بعدها عليك غسل الشعر بالشامبو أو حمام الكريم المناسب لنوع شعرك.

فوائد وصفة تطويل الشعر وتكثيفه

هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها نتيجة تجربة تلك الوصفة الطبيعية، وهي: