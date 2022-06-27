أقوي كريم طبيعي لتفتيح البشرة والتبييض السريع سريع المفعول

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كريم تفتيح البشرة حيث تعاني الكثير من الفتيات والنساء من مشاكل جلدية مختلفة يمكن علاجها بمواد طبيعية غير ضارة بالبشرة، وذلك باستخدام النشا وماء الورد، الذي يحتوي على عناصر مفيدة للبشرة، وله قيمة غذائية عالية، وباعتباره نشا صديقة للبشرة وهي واحدة من أكثر الكريمات فعالية لتفتيحه وإزالة الشوائب بالإضافة إلى آثار السواد وحروق الشمس، وكذلك إعطاء بشرتك النضارة والنعومة بفضل وجود مجموعة من المكونات الطبيعية الأنسب لبشرتك
هذا الكريم هو أحد تلك المكونات العميقة والصحية وصفات للترطيب، كريم النشا هذا يساعد على استعادة نضارته، وطريقة فعالة لعمل كريم النشا وباستخدام ماء الورد في المنزل، سنتعلم الآن كيفية صنع كريم النشا ومكونات هذا الكريم بطريقة سهلة تعمل بشكل رائع وتحصل على بشرة صافية في وقت قصير، لذا تابع هذا المقال.
طريقة عمل كريم النشا وماء الورد
النشا من المكونات التي لا غنى عنها في المطبخ، خاصة أنه يستخدم في العديد من الحلويات ويعتبر متعدد الاستعمالات في المطبخ، حيث تستخدمه ربات البيوت في أشياء كثيرة. في الواقع أظهر مكون النشا واستخدامه على الجلد نتائج مذهلة، خاصة في علاجات الترطيب والتبييض، حيث أنه يمنح البشرة نضارة رائعة، بينما يمكن أن يعمل العمل مع بعض المكونات المساعدة كعامل مرطب.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق ماء الورد.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى هي غسل بشرتك بالماء الدافئ ثم تجفيفها بمنشفة قطنية أو قطعة قماش.
- الخطوة الثانية: خذ وعاءً متوسطًا نظيفًا واخلط ملعقتين كبيرتين من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد، ثم
- أضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- الخطوة 3: ضعي هذا الكريم القوي والفعال على البشرة، ثم وزعيه بالتساوي على الجلد، احذر عند استخدام هذا الكريم،
- يرجى عدم لمس هذا الكريم للمنطقة المحيطة بالعينين، وعند اللمس اغسليه على الفور، و اتركي الكريم على الجلد لمدة خمس وعشرين إلى خمس دقائق. ثلاثين بعد دقيقة واحدة، اشطفي بشرتك جيدًا بالماء البارد، ثم استخدمي اللوشن المناسب لنوع بشرتك.
- الخطوة 4، جفف بشرتك بقطعة قطن، ثم ضعي كريم ترطيب يناسب بشرتك. كرري هذا الكريم على بشرتك ثلاث مرات في الأسبوع لمدة عشرة أيام فقط وسترى النتائج قبل وبعد التطبيق وستتمتع بقوام بشرة عادلة ونقية وواضحة وناعمة وجميلة.
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