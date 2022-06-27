المناطق الداكنة من أكثر ما يسبب للمرأة الإزعاج والإحراج خاصةً المرأة المقبلة على الزواج أو المرأة المتزوجة بالفعل وهناك أكثر من سبب قد يكون هو المسئول عن تكون تلك المناطق الداكنة أو تصبغ الجلد بها مثل منطقة العانة وتحت الإبط، ولكن هناك وصفات طبيعية فعالة في إعادة الحيوية والنشاط للجلد مرة أخرى وفي نفس الوقت تزيل المناطق الداكنة مثل وصفة النشا والفازلين فقط ضعي الفازلين على النشا وستنبهري من النتيجة يفعلها الكثير ولا يفصح عنها من روعة النتائج تابعوا معنا لمعرفة كيفية استخدام تلك الوصفة.

وصفة الفازلين والنشا للتفتيح

تسعى النساء طوال الوقت للبحث عن طرق من أجل تقشير المناطق الداكنة وتفتيح الجلد ليعود كما كان قبل التعرض للمسببات التي نتج عنها تصبغ الجلد باللون الداكن، وتلك المسببات عديدة منها استخدام مستحضرات تجميلية غير مناسبة للبشرة أو ارتداء ملابس غير قطنية تسبب تغير لون الجلد وضع العطور على منطقة تحت الإبط أو العانة يتسبب في تغير لونها إلى اللون الداكن، ولكن كل تلك الأسباب بمجرد التخلص منها واتباع نصائح العناية بالجسم وبالتحديد المناطق الحساسة يمكن أن تزول إذا استخدمنا الوصفة الصحيحة لإزالة المناطق الداكنة مثل وصفة الفازلين والنشا.

الفازلين والنشا لتفتيح الجسم

نحتاج في تلك الوصفة إلى:

عصير حبة من الليمون حجمها صغير.

مقدار ملعقة حجمها كبير من النشا.

ملعقة من العسل لها حجم كبير.

مع نصف ملعقة ذات حجم كبير فازلين طبي.

ومقدار ملعقة ذات حجم كبير زيت زيتون.

ومقدار ملعقة ذات حجم كبير زيت زيتون. كمية من الماء المثلج حسب الحاجة.

الخطوات