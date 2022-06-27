نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تبييض الأسنان تغنيكي عن الذهاب للطبيب ستجعل الجير يسقط وحده جربيها على أسنانك وستنبهري قسماً بربي في المقال التالي
هناك الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة تراكم الجير على الأسنان مما يعطيهم مظهر غير مرغوب فيه عند الابتسام حيث تظهر الأسنان باللون الأصفر الذي يعمل على ظهور بسمتك بشكل غير لائق، ولذلك يمكنك تجربة أحد الوصفات الطبيعية في المنزل دون أن تحتاج إلى دفع تكلفة كبيرة من أجل العناية بجمال أسنانك، وإليك تفاصيل وصفة تبييض الأسنان التي تغنيكي عن زيارة عيادات أطباء الأسنان من خلال موقعنا.
وصفة تبييض الأسنان
هي من الوصفات المضمونة والتي تعمل على التخلص من الجير بالأسنان الموجود بالفم نهائيا دون الحاجة إلى أن يتم شراء المكونات العلاجية المكلفة، ويمكننا التعرف على مكونات وطريقة عمل تلك الوصفة من خلال الآتي:
المكونات:
- حبتان من الفراولة.
- ملعقة واحدة صغيرة من صودا الخبز.
- فرشاة أسنان ناعمة.
طريقة التحضير للوصفة:
- يمكن التحضير لتلك الوصفة من خلال إحضار وعاء صغيرة ووضع فيه الفراولة ثم نقوم بهرسها جيدا باستخدام الشوكة.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة صودا الخبز (بكربونات الصوديوم) ونعمل على تقليبهم جيدا معاً حتى يتجانسوا تماما.
- ومن بعد ذلك نأخذ القليل من الخليط على فرشاة الأسنان ونبدأ في فرش الأسنان ببطء دون القيام بتجريح اللثة.
- وعلينا أن نستمر بعمل تلك الخطوات لمدة لا تقل عن خمسة دقائق للحصول على نتيجة مبهرة لتفتيح الأسنان وإزالة الجير.
- ثم بعد ذلك نقوم بمضمضة الفم بالماء الفاتر وغسل الأسنان بالفرشاة معجون الأسنان وسنلاحظ نظافة الأسنان وخلوها من الجير تماما.
وصفة لإزالة جير الأسنان بزيت الزيتون
هي من الوصفات الطبيعية التي تعمل على معالجة التهابات اللثة والتخلص من البكتيريا الضارة والعمل على إزالة الجير تماما من الأسنان:
المكونات:
- قطعة قطن صغيرة.
- نصف ملعقة من زيت الزيتون.
- فرشاة أسنان ناعمة.
طريقة التحضير:
- نقوم أولا بإحضار قطعة القطن ونضع عليها كمية زيت الزيتون ونمررها على اللثة والأسنان بالكامل بكل الاتجاهات.
- ومن بعد ذلك نقوم باستخدام الفرشاة الناعمة في كشط الأسنان وتنظيف الأسنان والتخلص من الجير تماما والقيام بالبثق في الحوض عند خروج الجير.
- وتعتبر تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية الغير مضرة التي يمكن استخدامها مرتان في كل أسبوع.
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