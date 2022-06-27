اقوي كريم أساس طبيعي من صنع يديكي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية 

يظهر على وجوه معظم الفتيات تصبغات البشرة وحب الشباب والرؤوس السوداء، وتجعل هذه العوامل البشرة غير نقية وتنزعج جميع الفتيات منها، لذلك يستخدمن كريم الأساس في إخفاء هذه المشاكل وجعل البشرة موحدة اللون ونقية، وخاصة عند الذهاب إلى العمل أو حضور مناسبات، فلا يمكن لمعظم الفتيات عدم استخدام كريم الأساس، فهو مكون رئيسي في شنطة الميك أب، ونظراً لآثاره السلبية التي يتركها على البشرة، ويضر بشرة الوجه ويزيد من مشاكلها تبحث الفتيات عن طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل للتوفير وتجنب شراء الصناعي الضار، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كريم أساس طبيعي.

اقوي كريم أساس طبيعي

تهتم كل فتاة بشكلها الخارجى لتصبح ذات مظهر جمالي مميز، لذلك تستخدم الكريمات التى تساعد على إخفاء عيوب البشرة لتصبح ذات جمال أنثوي مميز وجذاب، ويعتبر كريم الأساس من أهم مستحضرات التجميل التي تخفي عيوب البشرة، ولكنه يسبب اغلاق مسامات البشرة، لذا تفضل الفتيات عمل كريم أساس في المنزل، كما يكون موفر، وتتمثل مكوناته في الآتي.

المكونات

ملعقتين من النشا الابيض.

ملعقة من بودرة جوزة الطيب.

بودرة القرفة والكاكاو ملعقتين.

1 ملعقة من بودرة الكركم.

قطرات بسيطة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير اقوي كريم أساس طبيعي

كريم الأساس الطبيعي يمنحك البياض المطلوب، كما يجعل البشرة نقية ويخفى جميع عيوب البشرة، ويزيد من جمال البشرة ويعالج مشاكلها، كما أن مكوناته غير مكلفة وأفضل من الكريم الصناعي، حيث يساعد النشا على تفتيح لون البشرة، كما يغذي زيت الزيتون البشرة ويزيد من ترطيبها، ويمكن تحديد مكونات كريم الأساس الطبيعي حسب لون بشرة الوجه، ويمكن تحضيره من خلال إتباع ما يلي.