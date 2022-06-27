بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا حتي لو شعرك كلو ابيض بدون أي مواد كيميائية

القضاء على الشيب بالقرنفل حيث يعتبر الشعر الأبيض من أكثر العوامل التي تدل على التقدم في العمر، لأن هذا الشعر يظهر بعد سن الأربعين عند الرجال والنساء، وهذا أمر طبيعي، فهذه فطرة خلقنا الله عليها، ولكن هذا الشعر قد يزعج بعض الناس من الرجال والنساء، ويحاولون إيجاد طريقة آمنة وفعالة في صبغ لون الشعر باللون الأسود، ويتم اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة بفروة الرأس، وخاصة المواد الموجودة في صالونات التجميل، حيث أن تلك المواد قد تقوم بتلوين الشعر بالفعل ولكن تسبب المشاكل الضارة بفروة الرأس، ويعتبر خليط القرنفل من أفضل الوصفات الطبيعية لحل مشكلة الشعر الأبيض.

وصفة القرنفل لإزالة الشعر الأبيض

يمكن القضاء على الشعر الأبيض أو الشيب باستخدام القرنفل من خلال اتباع الوصفة التالية:

المكونات

كوب من مغلي القرنفل المركز.

نصف كوب من زيت الخردل

ربع كوب من زيت السمسم.

2 ملعقة جلسرين.

4 ملعقة كاكاو خام.

طريقة تحضير وصفة القرنفل لإزالة الشعر الأبيض

في طبق عميق نقوم بإضافة القرنفل وزيت الخردل والجسرين وزيت السمسم والكاكاو، ثم نقلبهم معا.

نضع الخليط على النار لمدة 3 دقائق فقط.

نترك الخليط حتى يبرد.

ثم نقوم بغسل الشعر، ونجففه جيدا بالمنشفة.

ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى نصفين.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر بالكامل وبالتحديد الجذور.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات متواصلة، ويفضل عمل هذه الوصفة في الليل، ووضعها على الشعر والنوم بها، وغسلها في الصباح.

يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

نقوم بترطيب الشعر بأحد الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر.

تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على اللون المطلوب.

فوائد القرنفل للشعر

يمتلك القرنفل بعض المميزات الرهيبة التي تجعله من أهم الأعشاب في تلوين الشعر بلون غامق، حيث أنه يتميز بما يلي: