اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من البقع والتصبغات وشك هينور من أول استعمال

تختلف درجة غمقان البشرة، حيث توجد أماكن تكون شديدة الغمقان مثل المناطق الحساسة نتيجة استخدام أدوات تقليدية في إزالة الشعر، كما أن بشرة الوجه من البشرات التى تتأثر بأشعة الشمس، وكذلك القدمين واليدين وتختلف العوامل التى تسبب غمقان بشرة الجسم، لذلك هناك بعض الفتيات اللاتي يستخدمن كريمات التفتيح والبعض الآخر يعتمد على مستحضرات التجميل، ولكن هذه المكونات ضارة على البشرة وتزيد من غمقانها، لذلك تبحث الفتيات عن وصفات تحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تبيض البشرة وتفتيح لونها، لذا سوف نوضح لكم وصفات لتبيض بشرة الجسم بالكامل خلال دقائق.

اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

يمكن من خلال وصفات طبيعية كثيرة تفتيح لون بشرة الجسم بالكامل، وعلاج غمقان البشرة الذي ينتج عن التعرض لعوامل مختلفة، حتى تعود البشرة إلى البياض الطبيعي وتصبح ناعمة وجذابة، كما أن المكونات الطبيعية تكون متوفرة في المنزل وغير مكلفة على الفتيات، وتتمثل المكونات في الآتي.

المكونات

ملعقة من الزبادي.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

نشا ملعقة صغيرة.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

لابد من الإهتمام بنظافة بشرة الجسم بالكامل حتى لا تصبح البشرة داكنة ومليئة بالحبوب والتصبغات والرؤوس السوداء، حيث أن البشرة تحتاج إلى نظافة دائمة، لذا يمكن استخدام المكونات السابقة في تبيض بشرة الجسم بكل سهولة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

الخطوة الأولى نحضر وعاء ونضع فيه الزبادي والعسل الأبيض والنشا وعصير الليمون.

من خلال ملعقة خشبية نقلب جميع المكونات.

لا يمكن فرد الخليط على البشرة قبل غسلها، فلابد من تنظيفها بالماء وتجفيفها.

نوزع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

يمكن لكل الفتيات الإعتماد على تلك الوصفة في تبيض بشرة الجسم بالكامل.

وصفة جل الصبار وعصير الليمون لتفتيح البشرة

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير