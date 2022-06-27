النشا والقرنفل الكنز السحري: لتبيض وتعطير تحت الإبط بين ثنايا الجلد بشكل مبهر2022

نقدم لكم النشا والقرنفل الكنز السحري , ليخلصك من رائحة العرق الكريهة الغير مرغوب فيه مشكلة تقابل الكثير من الناس حتي مع استعمال مزيلات العرق التي تتوافر في الأسواق قد لا تدوم لفترة طويلة بل تحتاج إلى وتجديدها من وقت لآخر اليوم نقدم لكم الحل في هذا المقال ماسك لتفتيح هذه المناطق وأخر لتعطير قوي لأي منطقة في الجسم تكون رائحتها غير مستحب مثل ثنايا الجلد التي تترك رائحة كريهة ذلك لعدم تعرضها للهواء وتعمل أيضا ثنايا الجلد علي سواد المنطقة احتكاك الجلد ببعضه هذا الماسك هو الحل لكل هذه المشاكل الماسك اليوم خرافي في التفتيح وترطيب وتعطير الفوري وتحدي والأن سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي هذا طريقة عمل النشا والقرنفل الكنز السحري الماسك الرائع والمتميز2022.

مكونات عمل النشا والقرنفل الكنز السحري لتبييض وتعطير تحت الإبط وبين ثنايا الجلد

اليوم سوف نتعرف علي مكونات هذا الماسك مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل يتكون الماسك من خطوتين وهي كالتالي:-.

الخطوة الأولى

١ملعقة من كبيرة القرنفل.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة من عصير البرتقال.

ربع ملعقة صغيرة من القهوة.

الخطوة الثانية

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من ماء الورد.

١ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نأخذ القرنفل ونقوم بطحنه جيدا حتى يصبح بودر ناعم . نقوم بعد ذلك بإحضار وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من بودر القرنفل وملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيدا. ثم نضع عليهم عصير البرتقال حتى يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بوضع ربع ملعقة من القهوة ونقلب الخليط جيدا. الأن أصحت الخطوة الأولى جاهزة. الأن تحضير الخطوة الثانية من الماسك. نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة من النشا وعليه ملعقة من ماء الورد ونقلب جيدا. ثم نضع ملعقة من زيت جوز الهند ونقلب المزيج جيداً.

طريقة الاستخدام.

نقدم لكم اليوم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-