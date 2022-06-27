نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة تجاعيد البشرة والترهلات بلا عودة بخلطة منزلية فعالة 100% لبشرة أصغر سناً وجذابة في المقال التالي
تحب دائما الفتيات والسيدات الإهتمام بالبشرة ونظافتها، ويزيد الإهتمام خاصة فى المناسبات أو مع إقتراب الأعياد مثل شد الوجه والتخلص من التجاعيد نهائيا فتلجأ إلى شراء ماسكات أو كريمات مخصصة لشد البشرة، ولكن هذه المنتجات غير صحية فتعمل على إحمرار وحرق الوجه، وتؤثر تأثير سلبى على البشرة، ولا تعود بالنفع بل هى مضيعة للوقت والمال، وبعض الفتيات يذهبون إلى العمليات الجراحية التى تكلف الكثير من الأموال، وبالنهاية ممكن أن تؤدي إلى الفشل، وترهق وتضر البشرة، ولذلك سوف نذكر فى هذا المقال لتتعرفي على طريقة ومكونات خلطة لشد التجاعيد حول الفم وتجاعيد العينين والجبين وتجاعيد الرقبة أيضا، ومن هذه المكونات الكركم وعصير الليمون وبياض البيض والنشا ودقيق الشوفان.
مكونات لإزالة التجاعيد بلا عودة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- إثنين حبة من بياض البيض
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم دقيق الشوفان
- كمية مناسبة من الماء
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الجافة
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل
طريقة عمل خلطة لإزالة التجاعيد بلا عودة
- أولا نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية مناسبة من الماء والكركم والنشا ودقيق الشوفان والخميرة الجافة
ثم يتم تقليب هذه المكونات جيدا حتى تذوب.
- وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المواد منها عصير الليمون وبياض البيض والزبادي والعسل الأبيض وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل على الخليط الذي قمنا بإعداده مسبقا.
- ثم نقوم بغسل وتنظيف الوجه جيدا بالماء البارد ثم نجففه بالمنشفة.
- ثم نقوم بوضع الخلطة على الوجه وعلى الرقبة ونتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.
- وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ بدء اختفاء التجاعيد.
- ويكرر وضع هذه الخلطة على البشرة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما، وسوف نلاحظ إختفاء التجاعيد نهائيا، وبلا عودة، وظهوره بشكل جميل وجذاب، ويصبح الوجه أكثر شبابا وحيوية.
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