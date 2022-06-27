وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو 

تبحث المرأة دائماً على وصفات ومكونات طبيعية تساعدها على التخلص من مشكلة تساقط الشعر بشكل فعال، علاوةً على ظهور بعض المناطق الفارغة في فروة الرأس، والتي تزداد نسبتها إذا تم إهمالها بشكل كبير.

وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات

المكونات

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

قومي بوضع الزيت في إناء، ثم وضعه في حمام مائي أو الميكروويف من أجل تدفئته قليلاً.

قومي بتقسيم شعرك إلى أربع أجزاء متساوية، ثم افردي الزيت على شعرك، مع تدليك فروة رأسك بالزيت بأصابعك وليس أظافرك حتى لا تتسبب بجرح الفروة (ليساعد الفروة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الزيت).

غطي شعرك جيداً بكيس بلاستيكي أو بونيه، وانتظري لمدة عدة ساعات (يفضل وضعه أثناء ساعات الليل).

اغسليه في الصباح الباكر بالماء الدافئ والشامبو بشكل جيد، حتى تزيلي كل بقايا الماسك.

رطبي شعرك بعدها بالبلسم لمدة عشر دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

وصفة زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت الأرجان.

كوب من زيت جوز الهند البكر.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع الزيوت معاً في وعاء واحد مناسب، وامزجيهم جيداً.

قومي بوضع الزيوت في حمام مائي، حتى يسخنوا قليلاً.

افردي ماسك الزيوت على شعرك الرطب (بعد غسله بالشامبو) مع تدليكه بحركات دائرية برفق.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة مع تغطيته بالبونيه، ثم قومي بغسل شعرك بالماء والقليل من الشامبو (لإزالة جميع بقايا الخليط).

نصائح هامه لعلاج تساقط الشعر

والجدير بالذكر أن هناك بعض العوامل التي تساعد على تقليل نمو الشعر وعلاج الفراغات الموجودة بفروة الرأس، نسردها لك كالتالي: