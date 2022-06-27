نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي
تبحث المرأة دائماً على وصفات ومكونات طبيعية تساعدها على التخلص من مشكلة تساقط الشعر بشكل فعال، علاوةً على ظهور بعض المناطق الفارغة في فروة الرأس، والتي تزداد نسبتها إذا تم إهمالها بشكل كبير.
وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات
المكونات
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
طريقة التحضير
- قومي بوضع الزيت في إناء، ثم وضعه في حمام مائي أو الميكروويف من أجل تدفئته قليلاً.
- قومي بتقسيم شعرك إلى أربع أجزاء متساوية، ثم افردي الزيت على شعرك، مع تدليك فروة رأسك بالزيت بأصابعك وليس أظافرك حتى لا تتسبب بجرح الفروة (ليساعد الفروة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الزيت).
- غطي شعرك جيداً بكيس بلاستيكي أو بونيه، وانتظري لمدة عدة ساعات (يفضل وضعه أثناء ساعات الليل).
- اغسليه في الصباح الباكر بالماء الدافئ والشامبو بشكل جيد، حتى تزيلي كل بقايا الماسك.
- رطبي شعرك بعدها بالبلسم لمدة عشر دقائق، ثم اشطفيه بالماء.
وصفة زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات
- ملعقة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة من زيت الأرجان.
- كوب من زيت جوز الهند البكر.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
طريقة التحضير
- قومي بخلط جميع الزيوت معاً في وعاء واحد مناسب، وامزجيهم جيداً.
- قومي بوضع الزيوت في حمام مائي، حتى يسخنوا قليلاً.
- افردي ماسك الزيوت على شعرك الرطب (بعد غسله بالشامبو) مع تدليكه بحركات دائرية برفق.
- اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة مع تغطيته بالبونيه، ثم قومي بغسل شعرك بالماء والقليل من الشامبو (لإزالة جميع بقايا الخليط).
نصائح هامه لعلاج تساقط الشعر
والجدير بالذكر أن هناك بعض العوامل التي تساعد على تقليل نمو الشعر وعلاج الفراغات الموجودة بفروة الرأس، نسردها لك كالتالي:
- الاهتمام بالتغذية الصحية، وتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يحتاجها جسمك، بناءاً على استشارتك للطبيب.
- عدم شد الشعر بهدف القضاء على الهيشان، وتغيير شكل تسريحات شعرك، حتى لا تضعف بصيلات الشعر الموجودة في تلك الأماكن.
- استخدام كريم المينوكسيديل في الأماكن التي يوجد بها الفراغات، من خلال تدلكيه حتى تتشربه فروة الرأس، مع تجنب دهنه في أماكن الحبوب أو الجروح الموجودة في فروة الرأس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.