نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد تناول الثوم على الريق كل يوم يصنع المعجزات وهذا ما سيحدث لن تتوقع النتيجة!!! في المقال التالي

الثوم نوع من أنواع النباتات، والتى تنتشر زراعته فى جميع الدول، وهو عبارة عدة فصوص يكسوها أوراق غليظة، وله رائحة قوية ونقاذة، وينصح دائما خبراء التغذية بتناول الثوم على الريق لأن له العديد من الفوائد الصحية التى سوف نعرضها فى هذا المقال، وقبل تناول الثوم نقوم بتقشيره، ويمكن الإحتفاظ به برطمان فى الثلاجة، وبعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة عند البلع مع كوب كبير من الماء للتخلص من الرائحة والطعم اللاذع، ويستخدم الثوم فى عمل الكثير من الأكلات فيمكن وضعه في صينية المسقعة وصينية البطاطس، وسلطة بابا غنوج، وسلطة الطحينة والثومية، ويدخل الثوم المفروم فى عمل التتبيلات للمشويات مثل اللحمة والدجاج والسمك، والثوم له فوائد كثيرة للشعر فيعالج فقدان الشعر، ويمنع تساقطه من الجذور. فوائد تناول الثوم على الريق عند تناول فص واحد أو إثنين من الثوم النيئ صباحا على الريق فإنه يقوى ويعزز من الجهاز المناعي فيجعله يهاجم أى ميكروب أو بكتريا أو فيروس يهاجم الجسم لأنه يحتوي على الفيتامينات والألياف.

يعالج الثوم من نزلات البرد والإنفلونزا والسعال، ويقوم بإزالة البلغم، ويعالج أي التهابات فى الجسم.

يساعد فى عملية هضم الطعام، ويحسن من وظيفة الجهاز الهضمي لأن الثوم يفرز مواد تساعد على ذلك.

ويعمل أيضا على ضبط ضغط الدم فيجعله فى المعدل الطبيعي.

عند تناول وجبة فى العشاء دسمة وتحتوي على الكثير من الدهون ففي اليوم التالى من الأفضل تناول الثوم على الريق لأنه يساعد الجسم فى التخلص من المواد السامة، ويخفض من نسبة الدهون، ويعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول فى الجسم.

يحافظ الثوم على صحة الكليتين فيعمل على التخلص من الحصوات المتراكمة على الكليتين.

يعمل تناول الثوم على تهدئة الإلتهابات الجلدية، والتئام الجروح.

يساعد الثوم فى تخفيف الوزن الزائد لذلك يستخدمه البعض فى عمل الرجيم.

يحمي الثوم الجسم من الإصابة بالجلطات لأنه يساعد فى تذويب الجلطة وتوسيع الأوعية الدموية فيعمل على تنظيم الدورة الدموية.

يحمي ويقوي عضلة القلب، ويحمي القلب من الإصابة بالأمراض.

يقلل الثوم من إرتفاع نسبة السكر فهو يساعد على ضبط نسبة الأنسولين فى الدم لذلك ننصح بتناول الثوم. عمر شويل - جدة فوائد تناول الثوم على الريق كل يوم يصنع المعجزات وهذا ما سيحدث لن تتوقع النتيجة!!! - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد تناول الثوم على الريق كل يوم يصنع المعجزات وهذا ما سيحدث لن تتوقع النتيجة!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.