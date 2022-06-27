سر ملعقة خل لإزالة شعر الوجه والجسم نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

إزالة الشعر بالخل، تبحث الفتيات بشكل يومي عن بديل أجهزة الليزر، الذي يساعد على التخلص من شعر الجسم الزائد دون الشعور بآلام أو ظهور التهابات على البشرة، كما يزيل الشعر بشكل نهائي مثل أجهزة الليزر، حيث تريد معظم الفتيات عدم استخدام الأدوات التقليدية مرة أخرى مثل السويت والشفرات وكريمات إزالة الشعر، وتعتبر هذه الأدوات متعبة ومؤلمة، ويمكن استخدام الخل الطبيعي في التخلص من شعر الجسم الزائد بكل سهولة، لذلك يبحث الفتيات عن طريقة استخدامه، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة الشعر بالخل وعدم استخدام الأدوات المتعبة مرة أخري، للحفاظ على بشرة الجسم من الالتهابات.

وصفة الخل لإزالة شعر الوجه والجسم

يمنحك الخل ثقة عند التخلص من شعر الجسم بالكامل، لتصبح البشرة نظيفة وخالية من أي شعر أو أماكن داكنة، كما يساعد الخل على التخلص من الخلايا الميتة، ويفتح البشرة ويزيد من جمالها ونضارتها، وتعتبر مكونات وصفة الخل لإزالة الشعر بسيطة وغير مكلفة وتمنحك نتائج مضمونة، وتتمثل مكونات الوصفة فيما يلي.

المكونات

خل أبيض.

شفرات حلاقة.

زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة الخل لإزالة شعر الوجه والجسم

تستخدم الأمهات الخل في تنظيف اللحوم من الميكروبات، كما يستخدم في وصفات البشرة لتفتيح لونها، ويدخل في وصفات الشعر للتخلص من قشرة الشعر والدهون المتراكمة في مسام الرأس، كما يستخدم الخل في وصفات ازالة شعر الجسم الزائد، وجعل بشرة الجسم بيضاء ونضرة وخالية من أي شعر زائد، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

عند الاستحمام يتم بل بشرة الجسم بالماء.

نغمس شفرات الحلاقة في الخل ونبدأ في إزالة شعر الجسم بالشفرة.

نزيل الشعر بالشفرة المبللة بالخل في اتجاه نمو الشعر وليس العكس.

بعد الإنتهاء من إزالة شعر الجسم الزائد يتم غسل البشرة بالماء.

لابد من تجفيف البشرة وترطيبها بزيت الزيتون.

يتم تكرار الوصفة حتى يتم التخلص من شعر الجسم الزائد.

فوائد الخل للبشرة