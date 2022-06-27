تناول كوب من القهوة الداكنة يوميا لن تصدق ما سيحدث لجسمك فوائد لا تعد ولا تحصي

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القهوة من المشروبات الساخنة التى يعشق تناولها جميع الناس فى مصر والعالم كله، ويفضل بعض الناس تناول القهوة على الريق، والبعض يفضل تناوله أثناء وجبة الإفطار، ومنهم من يتناول القهوة فى أى وقت من الأوقات، ويتميز فنجان القهوة بوجه ذو رغوة كثيفة، ويمكن إضافة الحليب للقهوة، والقهوة هى عبارة عن بذور يتم تحميصها، وبعد ذلك يتم طحنها وخلطها مع كمية من الحبهان والمستكة والقرنفل والهيل، ويوجد أنواع من البن مثل البن الفاتح والبن الغامق فالبن الفاتح درجة تحميصه تكون أقل، ويحتفظ بنفس لون القهوة، ولكن البن الغامق يكون درجة تحميصه أعلى وبالتالى يكون داكن اللون لأنه يتعرض إلى درجة حرارة عالية، ولا يحتوى على نسبة عالية من الكافيين لأنها تفقدها عند التعرض للحرارة المرتفعة، وللقهوة فوائد جمالية ينصح دائما الكثير من خبراء التجميل بإستخدامها لأن لها تأثير إيجابى فى تفتيح وتبييض البشرة، وتعمل على توريد الخدود، وتجعل البشرة ملمسها ناعم، وتعمل أيضا على شد تجاعيد الوجه. فوائد تناول القهوة الداكنة تحمي من أمراض القلب وتقوى عضلة القلب، وتحمي من خطر الإصابة بتجلط الشرايين لأنها تساعد فى توسيع الأوعية الدموية.

تعمل على تنشيط وتقوية الذاكرة، وتقوى العقل على التفكير.

تساعد على تحسين المزاج، وتحد من الإكتئاب.

تنشط الدورة الدموية، وتعمل على ضبط نسبة السكر.

تحتوى القهوة الداكنة على الكثير من مضادات الأكسدة فتساعد على الحماية من الإصابة بالأمراض الخطيرة، وتقضي على أى التهابات فى الجسم، وتحمي خلايا الجسم من التلف أو الإصابة بأي ضرر.

تقلل من الصداع، وتقلل من إحتمال الإصابة بالزهايمر.

تحمى من تليف الكبد، وأيضا أى مرض يصيب الكبد.

تعطي رائحة جميلة للفم، وتحمي الأسنان من التسوس، وتقوى اللثة، وتحميها من الالتهابات.

تعطي رائحة جميلة للفم، وتحمي الأسنان من التسوس، وتقوى اللثة، وتحميها من الالتهابات. تعمل القهوة الداكنة على التكسير والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم فبالتالي تعمل على التخلص من الوزن الزائد، وتعطي الإحساس بالشبع من تناول الاطعمة والسكريات والوجبات الدسمة.

الأشخاص الذين يتناولون القهوة الداكنة يقلل من خطر الإصابة بالموت المفاجئ أكثر من الذين لا يشربون القهوة.

تناولها يعمل على ضبط ضغط الدم فيجعله فى المعدل الطبيعي. عمر شويل - جدة تناول كوب من القهوة الداكنة يوميا لن تصدق ما سيحدث لجسمك فوائد لا تعد ولا تحصي - ثقفني

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