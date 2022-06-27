نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم بدون ما تفك بطعم ومذاق وريحة لذيذة في المقال التالي

الكفتة من أجمل وألذ الأكلات، ويمكن صنع الكفتة من الدجاج أو السمك أو اللحمة، وسوف نعرض إليكي طريقة عمل كفتة الحاتي فيمكن أن تصنعيها بلحم البقر أو لحم الضأن، ونقدم الكفتة بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبطريقة بسيطة جدا وتحضيرها أسهل ما يمكن لأنها عبارة عن مفروم اللحمة مع البصل والكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر والبقسماط والحبهان، ودائما تقدم الكفتة فى موائد المناسبات أو العزومات، وتقدمها ربة المنزل على مائدة وجبة الغذاء بجانب طبق سلطة الطحينة أو سلطة خضراء وطبق من الأرز، والكفتة لها قيمة غذائية كبيرة جدا لأنها تحتوى على البروتينات التى تعمل على بناء الجسم، وتقوى المناعة التى تحمي الجسم من الأمراض، ولا ننصح بشراء الكفتة من المطاعم الخارجية لأنها غالية الثمن ولا نضمن اللحمة التى تصنع منها الكفتة. مكونات كفتة الحاتى نصف كيلو من اللحمة المفرومة

إثنين ثمرة من البصل المقطع

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء

كمية مناسبة من البقدونس الأخضر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من البقسماط

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ربع ملعق صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

رشة من البابريكا

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون طريقة عمل كفتة الخاتى نحضر أولا وعاء مناسب ونضع به جميع المكونات من اللحمة المفرومة والبصل المفروم والكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر والحبهان والملح والفلفل الأسود المطحون والزنجبيل والبابريكا وزيت الزيتون ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح متجانس.

ثم نضع اللحمة المفرومة بالتتبيلة فى الثلاجة ونتركها لمدة ساعة ونصف حتى تتماسك.

وبعد ذلك نقوم بأخذ قطعة من اللحمة ونقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع فى أسياخ، ونكررها حتى ننتهي من كل الكمية.

وبعد ذلك نقوم بأخذ قطعة من اللحمة ونقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع فى أسياخ، ونكررها حتى ننتهي من كل الكمية. ثم نقوم بوضع أسياخ الكفتة على شواية الفحم ونتركها حتى تمام النضج مع التقليب المستمر من كل الإتجاهات.

وبعد ذلك نقوم بوضع الكفتة فى طبق التقديم، وتقدم ساخنة بأحلى وأجمل طعم فيجب أن تتبعى هذه الوصفة، وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة سر تتبيلة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم بدون ما تفك بطعم ومذاق وريحة لذيذة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم بدون ما تفك بطعم ومذاق وريحة لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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